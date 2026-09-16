Presentará Nahle García iniciativa para regular el fuero de alcaldes, alcaldesas y síndicos y evitar excesos

septiembre 16, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa para limitar los alcances del fuero constitucional para alcaldes, alcaldesas y síndicos en los ayuntamientos, adelantó el titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil.

Lo anterior al ser cuestionado en torno a la situación del presidente municipal de Coahuitlán, Isacc García Álvarez, señalado de realizar disparos de arma de fuego en una fiesta patronal, dejando a cuando menos cuatro personas lesionadas

“El fuero no nos alcanza, no les alcanza para hacer y cometer algún delito y esta semana la señora gobernadora ha dispuesto enviar una iniciativa para regular precisamente la actividad tanto de síndicos, como alcaldes que tengan fuero, porque la legalidad es para todos, para el ciudadano, pero también para el servidor público”.

Aunque no quiso ahondar en el documento que se enviará al Poder Legislativo, dijo que busca que las autoridades municipales tengan responsabilidad y no se cubran en alguna desproporción en un fuero que permite este tipo de acciones.

Ahued Bardahuil recordó que hay actualmente dos alcaldes desaforados que están en proceso de defensa por ser señalados de participar en delitos.

Asimismo, sobre el tema del alcalde de Coahuitlán, indicó que se investiga su actuación, pero recordó que se requiere la denuncia para que la Fiscalía Geneal del Estado realice la investigación correspondiente.



“No hay impunidad para nadie, la gobernadora es clara, nos ha encargado a todo el gabinete seriedad, trabajo, honestidad y nada de impunidad, entonces creo que por ahí va la cosa”, finalizó.