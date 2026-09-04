Ricardo Monreal confirma desde Zacatecas muerte de Zenyazen Escobar

septiembre 4, 2026

El diputado federal de Morena fue localizado sin vida en Veracruz; presentaba al menos un impacto de arma de fuego

Carlos Guzmán | Enviado, Zacatecas, Zac.- El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, confirmó este viernes desde Zacatecas el fallecimiento del diputado federal morenista Zenyazen Roberto Escobar García, quien fue localizado sin vida en Veracruz.

En el marco del evento con motivo del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizado en la capital zacatecana, Monreal lamentó públicamente la muerte de su compañero de bancada.

“Con profundo pesar, el Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal por Veracruz”, expresó el legislador.

Monreal destacó la trayectoria de Escobar en el servicio público de Veracruz y recordó su paso por el sector educativo, desde su actividad como docente hasta su desempeño como secretario de Educación estatal y, posteriormente, como diputado federal.

“Zenyazen dedicó su trayectoria al servicio público de Veracruz, desde su labor como docente hasta su paso al frente de la Secretaría de Educación estatal, y más recientemente como legislador federal, representando con convicción a la población de su distrito”, señaló.

Localizado sin vida en Puente Nacional

El diputado federal fue localizado la mañana de este viernes en un tramo de la comunidad La Gloria, perteneciente al municipio de Puente Nacional, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el legislador presentaba al menos un impacto de proyectil de arma de fuego. La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre personas detenidas ni han establecido el móvil del crimen, por lo que las investigaciones continúan abiertas.

Una trayectoria ligada al magisterio y la educación

Zenyazen Roberto Escobar García, originario de Río Blanco, Veracruz, tenía 42 años y era diputado federal de Morena por el distrito 16 de Córdoba en la LXVI Legislatura. El Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación lo registra como legislador de mayoría relativa por Veracruz.

Antes de llegar al Congreso de la Unión, Escobar tuvo una amplia trayectoria en el ámbito magisterial y ocupó la Secretaría de Educación de Veracruz durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.