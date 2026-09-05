Monreal pide no lucrar con muerte de Zenyazen y expresa confianza en Nahle

Monreal pide no lucrar con muerte de Zenyazen y expresa confianza en Nahle

septiembre 5, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, evitó cuestionar el trabajo del gobierno de Veracruz en materia de seguridad, tras la muerte del diputado federal Zenyazen Roberto Escobar García quien perdió la vida este viernes 4 de septiembre.

Monreal dijo que no se debe utilizar el fallecimiento del legislador para especular sobre las condiciones de seguridad en Veracruz ni para descalificar a la administración de la gobernadora Rocío Nahle García, de quien afirmó tener confianza y respeto.

“No sabemos qué sucedió, y tampoco podemos aprovechar una tragedia para especular o para lastimar a la autoridad local. Le tengo confianza yo a la gobernadora de Veracruz.

Creo que ella es la más interesada en que se aclare, y le tengo respeto a ella, es de que no voy a expresar un comentario adverso, negativo o descalificador en contra de su gobierno”.

El diputado federal, quien viajó a la capital del estado al velorio de su compañero en el Congreso Federal, señaló que la investigación fue atraída por la FGR debido a que Escobar era legislador federal, por lo que esperará los resultados de la indagatoria antes de fijar una posición sobre las circunstancias en las que perdió la vida.

“Yo estaba en Zacatecas con la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando nos enteramos ella expresó profundamente su pesar.

Y por su naturaleza y su nombramiento como diputado federal debía haberse atraído. Es una situación que debe ser investigada por la Fiscalía General de la República”.

Monreal rechazó también que el caso vaya a utilizarse políticamente desde la Cámara de Diputados y señaló que no corresponde adelantar conclusiones sobre una investigación que todavía está en curso.

“No me gusta lucrar con lo que sucede y con la tragedia. Tampoco me gusta adelantar vísperas sobre las investigaciones que se realicen.

Por eso creo que es un hecho lamentable, eso sí, que vamos a esperar. No vamos a lucrar sobre lo que sucedió en Veracruz, simplemente expresar nuestra tristeza”.

Monreal dará seguimiento a la investigación

El coordinador de Morena afirmó que desde la Cámara de Diputados darán seguimiento puntual a la carpeta de investigación y esperarán la determinación de la Fiscalía.

Dijo que su presencia en Veracruz tiene como propósito acompañar a la familia de Zenyazen Escobar y a sus compañeros legisladores, y no realizar una revisión contra el gobierno estatal por las condiciones de seguridad.

“Vengo a solidarizarme nada más con su familia, no vengo a especular ni vengo a generar ninguna revisión en contra del gobierno ni de la seguridad de Veracruz.

Vengo a acompañar a la familia, a mis compañeros diputados de la ausencia ahora definitiva de nuestro amigo Zenyazen”.

Monreal también confirmó que la Cámara de Diputados realizará un homenaje a Escobar el próximo miércoles, pues el martes habrá sesión semipresencial.

“Era un buen compañero, un hombre institucional, era un diputado muy leal al movimiento a Veracruz, un diputado que siempre expresó su convicción y su cariño, su amor por su tierra. Así es de que vamos a esperar”.