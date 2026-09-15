Muerte de Hayden Panettiere estaría relacionada con fentanilo: TMZ

septiembre 15, 2026

La muerte de la actriz Hayden Panettiere podría estar relacionada con el consumo de un medicamento alterado, de acuerdo con información extraoficial publicada por TMZ.

La cantante de 36 años falleció el pasado 16 de agosto de 2026, y las primeras investigaciones apuntaron a una posible sobredosis, aunque faltaban estudios forenses.

Por su parte, el forense encargado del caso pidió mantener reservas sobre las causas del fallecimiento hasta completar los análisis correspondientes a la autopsia final.

A pocos días de cumplirse un mes del deceso, TMZ publicó información atribuida a una fuente cercana, que señala la presencia de fentanilo entre las sustancias involucradas.

De acuerdo con esa versión, Hayden Panettiere habría ingerido una pastilla de oxicodona presuntamente alterada con fentanilo, provocando una combinación letal.

El medicamento habría sido adquirido mediante un presunto traficante de sustancias ilícitas, quien también le suministraba otros fármacos del mercado negro.

TMZ señaló que, de ser fidedigna la información proporcionada por su fuente, la Administración de Control de Drogas (DEA) estaría investigando al presunto traficante.

Según el medio, las autoridades ya rastrearían al supuesto proveedor, quien presuntamente llevaría varios años operando dentro del mercado ilegal de sustancias.