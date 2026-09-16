Dave Green visitará México tras el éxito de Coyote vs. Acme en cines

septiembre 15, 2026

Coyote vs. Acme encontró en México uno de sus mercados más destacados. Desde su estreno, la película ha recaudado más de 12 millones de dólares en el país, resultado que refleja la respuesta obtenida entre las audiencias nacionales.

Ante este desempeño comercial, el director Dave Green viajará a la Ciudad de México para participar en una función especial y reunirse con el público que ha respaldado la producción durante su paso por las salas.

Coyote vs. Acme supera 12 millones de dólares recaudados en México

La cifra alcanzada en la taquilla mexicana coloca al país entre los mercados internacionales más importantes para la película. El resultado representa un momento relevante para una producción que, durante su desarrollo, enfrentó la posibilidad de no llegar a los cines.

La historia protagonizada por el Coyote también ha logrado conectar con espectadores familiarizados con el personaje y sus constantes intentos por atrapar al Correcaminos. En esta ocasión, la recepción del público mexicano se convirtió en una parte central de su recorrido comercial.

Distribuida en territorio nacional por Zima Entertainment, la cinta continúa disponible en salas de diferentes ciudades del país.

Dave Green acompañará una función especial en la Cineteca Nacional Xoco

El encuentro con el realizador se llevará a cabo el lunes 21 de septiembre a las 18:30 horas en la Cineteca Nacional Xoco, ubicada en la Ciudad de México.

Dave Green acompañará una proyección especial de Coyote vs. Acme y sostendrá un encuentro con las personas asistentes. La visita tendrá como objetivo agradecer directamente el apoyo que la película ha recibido desde su llegada a la cartelera nacional.

La actividad permitirá al público acercarse al director de una producción que ha consolidado a México como uno de sus territorios con mayor respuesta en taquilla.

La crítica respalda el desempeño de la película en salas mexicanas

Además de sus resultados comerciales, Coyote vs. Acme registra un 96 por ciento de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes, indicador que acompaña la recepción obtenida entre los espectadores.

El reconocimiento de la prensa especializada y la recaudación alcanzada en México han fortalecido el recorrido de la película en exhibición comercial. La visita de Dave Green se suma ahora a las actividades relacionadas con su permanencia en los cines.

La producción continuará disponible en salas mexicanas bajo la distribución de Zima Entertainment, mientras prepara su función especial en la Cineteca Nacional Xoco.