Cámara de Diputados dará seguimiento a investigación por muerte de Zenyazen Escobar

septiembre 6, 2026

Juan David Castilla

El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, acudió a la funeraria Bosques del Recuerdo en la capital veracruzana para acompañar a la familia del diputado federal Zenyazen Roberto Escobar García, cuyo deceso permanece bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

El líder parlamentario evitó formular hipótesis sobre las causas del fallecimiento del exsecretario de Educación de Veracruz y legislador por el distrito de Córdoba, enfatizando que corresponderá a las autoridades ministeriales deslindar responsabilidades mediante los peritajes de la carpeta de investigación.

Monreal Ávila descartó especulaciones ligadas al contexto de violencia en la entidad e instó a no politizar el suceso antes del informe pericial definitivo.

El coordinador parlamentario confirmó

que el Poder Legislativo federal dará un seguimiento puntual al desarrollo de las pesquisas y anunció la realización de un homenaje luctuoso en el Palacio Legislativo de San Lázaro, programado para el próximo miércoles 9 de septiembre.

Asimismo, expresó su respaldo a la gobernadora Rocío Nahle García, señalando que la mandataria estatal es la principal interesada en el pronto esclarecimiento institucional de los hechos.

El fallecimiento de Escobar García, figura en la estructura de Morena en la entidad e integrante del gabinete estatal durante el sexenio anterior, generó consternación entre liderazgos políticos, funcionarios locales y la comunidad magisterial veracruzana, a la espera de las determinaciones legales por parte de la FGR.

El diputado federal fue hallado sin vida el pasado viernes 4 de septiembre sobre la carretera federal 140 Xalapa-Veracruz, con dirección al puerto jarocho, a la altura de la localidad La Gloria, municipio de Puente Nacional. Tenía un impacto de bala en la cabeza y la pistola entre las piernas.