Veracruz, entre los estados con mayor exposición a riesgos

Veracruz, entre los estados con mayor exposición a riesgos

septiembre 9, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Veracruz es uno de los estados del país con mayor exposición a fenómenos perturbadores, al tener identificados 41 de los 43 tipos reconocidos a nivel nacional, afirmó Roberto Cerón, presidente del capítulo Veracruz del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil.

Ante esto, señaló que es necesario fortalecer la preparación y profesionalización en materia de protección civil.

“Veracruz es uno de los estados que más desastres puede presentar a nivel nacional porque están reconocidos 41 fenómenos perturbadores de los 43 que existen en nuestro país, inclusive hasta una emergencia nuclear por la planta de Laguna Verde”, afirmó.

Insistió en que por ello, es necesario contar con la preparación y darle el peso a la protección civil porque genera respuestas que salvan vidas.

Explicó que entre los riesgos a los que está expuesta la entidad se encuentran fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, químico-tecnológicos, sanitarios-ecológicos y socio-organizativos.