Todo listo para la Carrera Panamericana en octubre, recorrerán casi 700 km en Veracruz

Todo listo para la Carrera Panamericana en octubre, recorrerán casi 700 km en Veracruz

septiembre 11, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La carrera Panamericana dejará una importante derrama económica al cruzar la entidad los días 16 y 17 de octubre, además de proyección nacional e internacional, aseveró el titular de la Secretaría de Turismos de Veracruz, Igor Rojí López.

Y es que, dijo que este evento internacional entrará a Veracruz por la zona de Coatzacoalcos, atravesará la zona de Los Tuxtlas, seguirá por la carretera de Alvarado hacia Puerto de Veracruz y la meta será en la Macroplaza del Puerto el 16 de octubre.

Para el 17 muy temprano los corredores tendrán la salida a Xalapa, donde harán una parada de 20 minutos, para irse a Tlapacoyan donde habrá una activación y cronometraje para salir a la Ciudad de México.

“Trae muchos beneficios, la verdad es que la Carrera Panamericana es un evento internacional de automovilismo, muy reconocido. La proyección que tiene la carrera a nivel mundial, vienen cerca de 80 vehículos, con tripulaciones de muchas partes del mundo”.

Agregó que, esta gente viraliza videos, lo que significa una campaña muy importante de promoción.

“Los veracruzanos disfrutan de un evento totalmente gratuito, ahí disfruta de ver esos vehículos clásicos, la carrera tiene muchos años de historia. Se está rememorando los grandes eventos de automovilismo de los años 50”.

Finalmente, recordó que la presentación de la carrera se realizó la noche del jueves, para informar sobre los pormenores de los 700 kilómetros que se recorrerán en Veracruz.