Peligran adultos mayores de Veracruz puerto por falta de energía eléctrica

septiembre 11, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Habitantes de la colonia Formando Hogar, en el municipio de Veracruz, denunciaron que llevan más de cuatro días sin servicio de energía eléctrica, situación que pone en riesgo la vida de personas de la tercera edad y con padecimientos de salud que dependen de aparatos médicos para sobrevivir.

Los afectados señalaron que, a pesar de los constantes reportes emitidos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través del número de atención 071, la empresa paraestatal no ha dado respuesta ni ha enviado personal para solucionar el problema.

Uno de los vecinos agraviados, quien solicitó el anonimato, recriminó la negligencia de la compañía dirigida por el gobierno federal, señalando que resulta inaceptable la falta de operatividad ante una emergencia de esta magnitud.

“Mi mamá es de edad avanzada, tiene problemas de salud y depende de aparatos eléctricos para sobrevivir. Tenemos ya cuatro días sin servicio de energía eléctrica. Hemos hablado en varias ocasiones al 071, son ‘N’ veces que hemos hablado, nos dan un número de reporte y seguimiento, y resulta que después de cuatro días sigue igual, nos dicen que tenemos que esperar», recriminó.

La falta de energía eléctrica ha generado un entorno insostenible para las familias de la zona, quienes deben hacer frente a las altas temperaturas del puerto de Veracruz sin ventiladores ni sistemas de aire acondicionado.

Asimismo, para iluminar sus viviendas durante las noches han tenido que recurrir al uso de velas, con el riesgo latente de provocar un incendio.

Los colonos criticaron severamente el eslogan institucional de la CFE como una «empresa de clase mundial», al considerar que la atención brindada a los usuarios en la entidad veracruzana dista mucho de ser eficiente y de calidad.

«Es increíble que una empresa de clase mundial haga eso, que nos tenga esperando sin luz en la ciudad de Veracruz, en la colonia Formando Hogar. Tantos días sin clima, sin ventiladores, sin manera de ver dentro de la casa, nada más con velas. ¿Cómo es posible que Comisión haga eso y nos siga pidiendo que esperemos? Estamos muy molestos con este servicio», expresaron los inconformes.

Ante esta situación, los vecinos exigieron la intervención inmediata de las autoridades correspondientes y de las cuadrillas de la CFE para que restablezcan el suministro de luz a la brevedad, pues advierten que la omisión de la empresa pone en peligro directo la integridad física de los sectores más vulnerables de la población.