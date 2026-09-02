Protestan estudiantes de UVI en Xalapa; exigen recontratación de docente

septiembre 2, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), ubicada en la calle Sebastián Camacho, en el centro de la ciudad de Xalapa, se movilizaron este miércoles para exigir la recontratación digna del profesor e investigador Humberto Eslava, único perfil especializado en agroecología dentro del plantel.

Los inconformes, pertenecientes a la Licenciatura en Agroecología y Soberanía Alimentaria (LASA), advirtieron con tomar las instalaciones del edificio universitario si las autoridades académicas no garantizan un contrato justo y con prestaciones para el académico.

Elio Hernández, estudiante del comité organizador de la toma e integrante de LASA, detalló que las protestas e intentos de cierre del inmueble iniciaron desde las 08:00 horas, luego de que el pasado lunes se les notificara que el catedrático quedaría fuera del cuerpo docente tras concluir su periodo en la coordinación.

“Llevamos desde la mañana intentando tomar las instalaciones para pedir que se instale a un profesor que está siendo despedido. Este es Humberto Eslava, es el único perfil que tenemos como agroecólogo en la universidad. El lunes se nos había dicho que ya no iba a dar clases”, recriminó el alumno.

Representantes estudiantiles de cada generación y del comité de toma entablaron mesas de negociación con la Dirección de la UVI para destrabar el conflicto. Sin embargo, acusaron que la oferta institucional de un pago por horas clase resulta insostenible y vulnera los derechos del docente.

“Al parecer sí se le puede dar un contrato, pero estamos en negociaciones porque si es por horas, solo son 40 pesos por hora; o sea, es un salario mínimo que no alcanza para nada. Eso nos lleva a reflexionar si solo se le dará un contrato por horas o si realmente se le darán prestaciones como el catedrático que merece ser, mejor pagado y que esté aquí en Xalapa”, expuso Hernández.

Los universitarios explicaron que también se buscó enviar al docente a otra región académica de la Universidad Veracruzana, situación que rechazan, pues su presencia es indispensable en la sede capitalina para el desarrollo de la oferta educativa en agroecología.

Hasta el mediodía de este miércoles, los alumnos permanecían a las afueras del inmueble en el centro histórico, a la espera del dictamen final entre las autoridades y el profesor Eslava. Amagaron con concretar el bloqueo y la toma definitiva de la sede si las condiciones salariales y laborales pactadas no satisfacen las demandas de la comunidad estudiantil.