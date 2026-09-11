Hasta el momento, sin resultados para México del operativo antidrones con EU

Hasta el momento, sin resultados para México del operativo antidrones con EU

septiembre 11, 2026

“Águila Alta” se aplica conjuntamente en frontera Tijuana – San Diego

Carlos Guzmán | Enviado, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 11 de septiembre.- El operativo antidrones “Águila Alta”, implementado de manera coordinada entre México y Estados Unidos para detectar y contener el uso ilegal de aeronaves no tripuladas (drones) en la zona fronteriza, inició sin resultados del lado mexicano, informó el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo.

Durante una conferencia, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) explicó que la operación se desarrolla en una franja fronteriza de cinco kilómetros, tomando como punto central la Mesa de Otay, en Tijuana, Baja California.

Del lado mexicano se cubre una profundidad de 500 metros, mientras que autoridades estadounidenses realizan acciones similares en su territorio.

Trevilla detalló que alrededor de 800 elementos militares participan directamente en los patrullajes terrestres, además de personal que opera equipos especializados para detectar e inhibir drones.

Los dispositivos antidron, explicó, son de tipo semifijo y móvil y cuentan con una capacidad de inhibición de aproximadamente tres kilómetros.

Para cubrir la franja correspondiente a México se han destinado entre dos y tres equipos, mientras que Estados Unidos cuenta con una capacidad similar del otro lado de la frontera.

El general adelantó que la próxima semana se llevará a cabo una reunión con autoridades estadounidenses, con el objetivo de intercambiar información y dar seguimiento a los resultados que obtengan ambos países.

Hasta ahora, precisó, no se han registrado resultados derivados del operativo en territorio mexicano.

El despliegue se suma a las denominadas operaciones espejo, que se mantienen desde febrero del año pasado a lo largo de toda la frontera.

De acuerdo con Trevilla, actualmente hay unos 10 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en los estados fronterizos, además de entre tres mil y tres mil 300 elementos militares que ya se encontraban asignados a esas entidades.

El secretario de la Defensa Nacional señaló que México no ha detectado un incremento en el uso de drones en la frontera, aunque las autoridades estadounidenses han compartido información sobre su utilización por parte de organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de personas.

Precisó que, en esta zona, los aparatos son utilizados principalmente por los llamados “polleros” para observar los movimientos de las patrullas fronterizas y conocer la ubicación de elementos estadounidenses, con el propósito de facilitar el cruce ilegal de migrantes.

El funcionario hizo énfasis en que, contrario a algunas percepciones, se trata principalmente de drones comerciales y no de aeronaves equipadas con armas de fuego. Su función es obtener imágenes y vigilar desde el aire los movimientos de las autoridades.

“Águila Alta” se concentra así en una amenaza vinculada principalmente con la vigilancia y el tráfico de personas, mientras México y Estados Unidos buscan intercambiar inteligencia y reforzar la coordinación en ambos lados de la frontera.

Trevilla también destacó la fuerte reducción del flujo migratorio.

Recordó que en diciembre de 2023 se registraban cerca de 20 mil personas al día, mientras que actualmente la cifra ronda entre 300 y 350 migrantes diarios, muchos de los cuales son detectados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y posteriormente retornados a México.