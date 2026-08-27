Rescatan a 43 perros en criadero clandestino de colonia Modelo en Xalapa

agosto 27, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Un total de 43 perros fueron rescatados durante la noche del miércoles 26 de agosto tras la intervención de colectivos animalistas y autoridades de Bienestar Animal en un inmueble de la calle Cándido Aguilar número 42, en la colonia Modelo de esta capital, donde operaba un presunto criadero clandestino de animales bajo severas condiciones de hacinamiento e insalubridad.

El operativo fue encabezado por la organización de rescate «Ada Azul», cuyos integrantes atendieron una denuncia ciudadana que databa de hace un año, la cual no había prosperado previamente debido a que el predio es de propiedad privada.

Al ingresar al sitio, los rescatistas localizaron a 32 perros adultos y 11 cachorros, en su mayoría de la raza Chihuahua y un ejemplar Yorkshire Terrier, conviviendo entre acumulación de basura, plagas de roedores, pulgas y garrapatas.

La activista Ada Azul detalló que varios de los caninos presentan cuadros severos de desnutrición, padecimientos dermatológicos críticos y síntomas de ehrlichiosis, enfermedad transmitida por la picadura de garrapatas.

Asimismo, se detectaron hembras en etapa de lactancia sin los cuidados veterinarios básicos y un ejemplar Yorkshire con pérdida total de pelaje por infecciones cutáneas avanzadas, confirmando que los animales eran explotados con fines de reproducción y venta comercial en condiciones deplorables.

La extracción de las mascotas fue posible gracias a la mediación de un familiar de la propietaria y a la autorización otorgada por el dueño del inmueble desde el extranjero, sumándose al despliegue la Brigada de Bienestar Animal.

Este aseguramiento se registra a solo un día del rescate de 12 perros en la colonia Santa Rosa, acumulando más de 50 animales salvaguardados en la capital. Los 43 ejemplares fueron trasladados a valoraciones médicas, desparasitación e inicio de tratamientos especializados.