Xalapa ofrece meses sin intereses para regularizar pagos de predial y servicios

Xalapa ofrece meses sin intereses para regularizar pagos de predial y servicios

agosto 29, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.— El Ayuntamiento de Xalapa implementó un programa de regularización para contribuyentes con adeudos de impuesto predial, limpia pública, mercados y comercios, mediante descuentos, pagos a meses sin intereses y convenios en parcialidades.

José Marcelo Aguilar Montero, director de Ingresos del Ayuntamiento, informó que el programa comenzó en junio con el objetivo de facilitar que la ciudadanía se ponga al corriente en sus obligaciones fiscales.

Detalló que la mayoría de los bancos participantes ofrece planes de tres, seis y hasta nueve meses sin intereses, de acuerdo con las condiciones de cada institución.

El esquema aplica al pago del impuesto predial, los derechos de limpia pública y los adeudos relacionados con mercados y comercios.

Los pagos pueden realizarse con tarjetas bancarias.Además, se contempla un descuento de 85 por ciento en recargos y la posibilidad de establecer convenios hasta diciembre para cubrir adeudos elevados mediante parcialidades.

Aguilar Montero señaló que el programa busca actualizar los padrones catastrales, de limpia pública, mercados y comercios, más que incrementar la recaudación.

ZSegún los datos proporcionados por el funcionario, el padrón facturado del Ayuntamiento asciende a aproximadamente 177 millones de pesos, mientras que la administración anterior recaudó alrededor de 118 millones, equivalente a cerca de 66 por ciento.

La diferencia representa aproximadamente cuatro de cada 10 pesos facturados que no fueron recaudados. Por ello, el Ayuntamiento pretende reducir la brecha mediante facilidades de pago y convenios con los contribuyentes.

El director de Ingresos indicó que los recursos obtenidos forman parte de los ingresos propios del municipio y serán destinados, de acuerdo con la administración municipal, a obras y servicios públicos, como obra civil y alumbrado.

Las autoridades municipales invitaron ña las personas con adeudos a acudir a la Dirección de Ingresos para conocer las opciones disponibles y evitar la acumulación de recargos, multas y gastos de notificación.