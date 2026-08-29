Familiares de Melanie marchan en Xalapa; exigen esclarecer su muerte

agosto 29, 2026

A 11 días de que fue localizada sin vida, familiares y estudiantes de la UV demandan información sobre la investigación

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Familiares, amigos y estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana (UV) marcharon este sábado en Xalapa para exigir el esclarecimiento de la muerte de Melanie Michelle Méndez Morales, quien fue localizada sin vida el pasado 15 de agosto junto a quien fuera su expareja.

A 11 días de los hechos, estudiantes de la Facultad de Psicología señalaron que no se ha dado a conocer información oficial sobre los avances de la investigación, por lo que demandaron a las autoridades una actuación transparente y diligente.

Durante la movilización, Ivette Castillo, tía de Melanie, explicó que la marcha busca exigir que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de la joven, pero también generar conciencia sobre la violencia que enfrentan las mujeres.

“Nosotros queremos hacer esta marcha para exigir esclarecer los motivos de la muerte de nuestra sobrina, pero, sobre todo, también hacer conciencia en la sociedad sobre estos hechos que ya no deben de estar sucediendo. Es un problema social. Todos estamos aquí, amigos, estudiantes, familiares. Creo que es algo que no se puede dejar pasar, se tiene que visibilizar.”

La familiar señaló que la Fiscalía les ha proporcionado información sobre el caso y que apenas este viernes tuvieron una comunicación con autoridades; sin embargo, pidió que la investigación se desarrolle con claridad y sin impunidad.

“Esto es un proceso, el proceso es tardado, solo se pide que la Fiscalía sea clara, sea real, no haya impunidad. Eso más que nada, ¿no? Porque hay que honrar a la víctima, en este caso, a nuestra sobrina.”

Melanie fue vista por última vez el 14 de agosto

De acuerdo con el pronunciamiento leído por estudiantes de la Facultad de Psicología, Melanie fue vista por última vez el viernes 14 de agosto, al concluir su jornada laboral en la cafetería Luna Mía.

Jimena López Rodríguez, estudiante y consejera estudiantil de la Facultad de Psicología, explicó que, de acuerdo con la información que conocen, Melanie abordó una camioneta en compañía de quien fuera su expareja.

Posteriormente, alrededor de las 19:30 horas, la joven tuvo comunicación con su madre y le informó que se encontraba en un lugar con poca señal. Después de perder comunicación con ella, familiares, amigos y personas cercanas iniciaron su búsqueda y difundieron una ficha para intentar localizarla.

Al día siguiente, sábado 15 de agosto, Melanie fue localizada sin vida junto a su expareja dentro de la camioneta en la que había sido vista por última vez.

La estudiante señaló que estos hechos generaron preocupación e indignación entre quienes conocían a Melanie y dentro de la comunidad universitaria.

“No buscamos adelantar conclusiones ni interferir con el proceso de investigación, buscamos verdad y justicia para este caso. Por ello, exigimos a las autoridades correspondientes que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, imparcial, diligente y transparente que permita esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Melanie.”

López Rodríguez cuestionó que, a 11 días de los hechos, no exista información oficial pública sobre el avance de la investigación.

Piden intervención de la gobernadora

Las estudiantes solicitaron que se garantice a la familia el derecho a conocer la verdad y que exista información clara, veraz y oportuna sobre el avance de las investigaciones.

También pidieron que las autoridades actúen con diligencia para evitar que el caso quede impune y que mantengan comunicación responsable con la familia, respetando su dignidad y la memoria de Melanie.

Desde la comunidad estudiantil hicieron un llamado a la gobernadora Rocío Nahle García para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, se atienda el caso y se solicite a las autoridades correspondientes actuar con transparencia y responsabilidad.

Los familiares, por su parte, señalaron que hasta ahora han recibido información de la Fiscalía y que confían en que el procedimiento continúe, aunque insistieron en la necesidad de que se esclarezcan los hechos.

Fabián Morales, tío de Melanie, agradeció el acompañamiento de estudiantes, familiares y amigos durante la movilización y destacó que la marcha también busca mantener presente la memoria de la joven.

“La marcha es hacer esta presencia, respeto a la memoria de mi sobrina. Y obviamente nos acompañan amigos, familiares, los compañeros de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Psicología, que también están muy preocupados.”