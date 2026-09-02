Discusión vial termina a balazos contra autobús en la avenida Xalapa

septiembre 2, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Un altercado vial entre un automovilista particular y el operador de una unidad de transporte público culminó con detonaciones de arma de diábolos contra un autobús de pasajeros la noche del martes sobre la avenida Xalapa, en la capital veracruzana, dejando como saldo una mujer lesionada en el rostro por la proyección de cristales rotos.

Los primeros reportes policiales indican que el conflicto inició por un incidente de tránsito cuando el conductor del autobús perteneciente a la línea Autotransportes Banderilla, marcado con el número económico 175, y el tripulante de un vehículo compacto intentaban incorporarse de forma simultánea al mismo carril.

La maniobra provocó que ambos conductores se cerraran el paso, desencadenando una discusión verbal en pleno flujo vehicular.

La confrontación escaló rápidamente cuando el automovilista sacó un arma de diábolos y accionó el proyectil contra el costado derecho del camión.

Los disparos destruyeron las ventanas laterales de la unidad, ocasionando que las astillas de vidrio alcanzaran a una pasajera en el rostro, lo que generó momentos de pánico entre los usuarios y testigos que transitaban por una de las avenidas con mayor afluencia de la ciudad.

Tras la agresión, el responsable se dio a la fuga a bordo de su unidad con rumbo desconocido antes del arribo de las corporaciones de seguridad.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos para brindarle los primeros auxilios a la mujer lesionada y resguardar la escena, mientras la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementó un operativo de búsqueda para dar con el paradero del agresor.