Sheinbaum marca distancia con Luis Fernando Salazar por amenazas a periodista Enrique Acevedo

septiembre 11, 2026

El legislador acusó al periodista de difundir información falsa y utilizó expresiones como “vamos a ir tras de ti”

Carlos Guzmán | Enviado, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 11 de septiembre.— La presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia de las expresiones utilizadas por el senador de Morena por Coahuila, Luis Fernando Salazar, contra el periodista Enrique Acevedo y sostuvo que ningún servidor público debe recurrir a palabras que puedan constituir una amenaza contra integrantes de los medios de comunicación.

Durante su intervención, la mandataria reconoció que el episodio no podía pasar por alto y expresó públicamente su solidaridad con el periodista, al señalar que no comparte la forma en que el legislador morenista se dirigió a él a través de redes sociales.

“No estoy de acuerdo en la forma en que se expresó el senador de Morena de Coahuila, Luis Fernando Salazar, al periodista Enrique Acevedo. No es correcto. Mi solidaridad”, afirmó.

Sheinbaum explicó que un día antes había abordado el tema, pero consideró necesario hacer una precisión antes de concluir la semana, debido a la gravedad de las expresiones empleadas por el senador.

La confrontación se originó luego de que el noticiero nocturno de N+ difundiera un reportaje relacionado con la senadora con licencia Julieta Ramírez, aspirante de Morena a la gubernatura de Baja California, en el que se abordó un presunto acuerdo de colaboración con autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Tras la transmisión, Salazar salió en defensa de su compañera de partido y arremetió contra Acevedo mediante una publicación en X.

El legislador acusó al periodista de difundir información falsa y utilizó expresiones como “vamos a ir tras de ti”, además de calificarlo de “vulgar mentiroso”, “corriente” y señalar que debía sentir “vergüenza”.

La publicación posteriormente fue eliminada y el senador ofreció una disculpa.

Para Sheinbaum, aunque el retiro del mensaje y la disculpa fueron positivos, el episodio debe servir como advertencia para quienes ocupan cargos públicos, particularmente en su relación con periodistas y medios de comunicación.

“Qué bueno, porque es un llamado a todas y todos los servidores públicos de que nunca debemos utilizar esas palabras”, sostuvo.

La presidenta subrayó que las diferencias entre funcionarios y periodistas forman parte de la vida pública y que cualquier servidor público tiene derecho a cuestionar una información o manifestar desacuerdo con el trabajo de un comunicador.

Sin embargo, estableció como límite el uso de expresiones que puedan interpretarse como intimidación o amenaza.

“Podemos no estar de acuerdo con un periodista, una periodista, con un medio de comunicación, pero jamás debe utilizarse una palabra como amenaza”, enfatizó.