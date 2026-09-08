Naomi Gómez, diputada de Minatitlán, descarta reelegirse

septiembre 8, 2026

Pero consultará con la militancia si brinca a la federal

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La diputada local por el distrito de Minatitlán, Naomi Gómez Santos, descartó buscar la reelección para continuar como representante popular en el Congreso de Veracruz.

Los legisladores locales de Morena se reunieron con la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, quien les confirmó que podrán repetir en la representación popular, siempre que cuenten con el respaldo de la militancia a través de las encuestas.

“No me gustaría reelegirme a diputada local. Creo que es algo que todavía no he platicado con mi equipo ni con la militancia de mi zona. Me gustaría poder platicar primero”, declaró.

Gómez Santos explicó que, si su equipo y la militancia consideran viable que continúe representándolos, tendría que ser desde otro espacio, pues descartó repetir en el Congreso local.

“Si ven viable que yo busque otra circunstancia, no sería la reelección. Eso para mí estaría tachadísimo, no sería la reelección local”, afirmó.

Ante la posibilidad de buscar una diputación federal, la legisladora dijo que primero tendría que consultarlo con su equipo y con la militancia de su zona.

“Sería cuestión de platicar y valorarlo con el equipo. O sea, no estaría yo dispuesta a reelegirme”, señaló.

Actualmente, la diputación federal por el distrito de Minatitlán es ocupada por Jessica Ramírez Cisneros, quien anteriormente fue diputada local y buscó la reelección en ese cargo.

Gómez Santos reiteró que todavía no define si buscará otro cargo de elección popular y señaló que también está pendiente la publicación de la convocatoria, que se prevé sea emitida este mes.