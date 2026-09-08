Presidenta supervisará en breve avanza de construcción y reubicación de viviendas en el norte de Veracruz

Presidenta supervisará en breve avanza de construcción y reubicación de viviendas en el norte de Veracruz

septiembre 8, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – La presidenta Claudia Sheimbaun Pardo, luego de presentar su informe el próximo 10 de septiembre, volverá a Veracruz para supervisar el avance de construcción de viviendas para los afectados por el temporal lluvioso de octubre del 2025 en varios municipios de la zona norte de la entidad.

Así lo dio a conocer la gobernadora Rocío Nahle García, quien dijo que la mandataria federal tiene interes de revisar cómo va el tema de reubicación y construcción de viviendas en Poza Rica, Álamo e Ilamatlan.

«Es el estado que más ha visitado, seguramente muy pronto, ya comentó que después de esta visita nuevamente regresará a nuestro estado».

Asimismo, recordó que la Presidenta Sheinbaum rendirá su informe regional Veracruz a partir de las 16:00 horas del próximo jueves 10 de septiembre en el Estadio de Béisbol «Beto Ávila», en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Nahle García consideró que si bien no es obligatorio el acudir a este informe, es una cuestión de civismo conocer en que se usan los impuestos por parte de la Federación.

«El jueves estará en Veracruz en el estado Beto Ávila, para dar cuentaa en que nos ayudó. Es el estado que más ha visitado. Cada que está acá, siempre es un apoyo en caminos, puentes, sistemas hidricos, entonces hay que conocer hasta donde se ha avanzado», dijo.