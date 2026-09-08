Veracruz registra incremento de municipios con sequía

septiembre 8, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Un déficit de precipitaciones durante la segunda quincena de agosto provocó que un total de 100 municipios veracruzanos fueran catalogados dentro del rubro de «anormalmente secos» y cuatro más registraran condiciones de sequía en la región sur del estado, reveló el reciente reporte del Monitor de Sequía de México emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con corte al 31 de agosto.

La meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jessica Iveth Luna Lagunes, indicó que el reporte técnico refleja una variación acelerada en las condiciones hídricas del territorio estatal, toda vez que en la quincena previa la entidad contabilizaba únicamente 37 demarcaciones bajo la categoría de advertencia por desecación de suelos y cuencas.

Asimismo, el informe confirmó el retorno de los rangos de sequía moderada en los municipios de Las Choapas e Hidalgotitlán, mientras que Jesús Carranza y Uxpanapa alcanzaron la categoría de sequía severa, estatus que no se registraba en la entidad desde el pasado 15 de diciembre de 2025.

La especialista precisó que, aunque la condición de «anormalmente seco» representa una fase de alerta sobre el balance hídrico de ríos y cultivos, la baja en los niveles de precipitación en plena temporada responde a la escasa actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico.

Durante la presente temporada solo se han formado cinco tormentas tropicales sin evolución a huracanes ni impacto directo en la costa del Golfo de México, dejando las lluvias a merced de tormentas locales dispersas e irregulares.

Este comportamiento atmosférico se encuentra influenciado por el fenómeno meteorológico de El Niño, el cual mantiene un 95 por ciento de probabilidad de consolidarse con intensidad hacia el último trimestre del año.

La anomalía térmica en el océano Pacífico incrementa el viento en la cuenca del Atlántico, inhibiendo la formación y desarrollo de ciclones tropicales que históricamente abastecen los mantos acuíferos veracruzanos.

Pese a la reducción de lluvias en la franja sur, las autoridades de Protección Civil recordaron que septiembre se mantiene como un mes de alta precipitación climatológica y se prevé una temporada de frentes fríos activa en la entidad.