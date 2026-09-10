Se mantienen diferencias entre Sheffield y Emmanuel Reyes por alcaldía de León

Se mantienen diferencias entre Sheffield y Emmanuel Reyes por alcaldía de León

septiembre 9, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La disputa interna en Morena por las posiciones políticas rumbo a las próximas elecciones subió de tono luego de que el senador Ricardo Sheffield calificó de “arribista” a su compañero de bancada, Emmanuel Reyes, y cuestionó abiertamente sus aspiraciones políticas por la alcaldía de León, Guanajuato.

En entrevista, Sheffield reconoció que no ha logrado zanjar sus diferencias con Reyes y sostuvo que la relación política entre ambos está marcada por el pasado partidista del legislador.

El senador recordó que Reyes llegó a la Cámara de Diputados en 2018 por el PRD y con respaldo del PAN, además de haber hecho campaña, dijo, contra Andrés Manuel López Obrador y contra él mismo.

Posteriormente, señaló, emigró a Morena.

“Es que no es algo fácil de administrar”, sostuvo Sheffield al explicar el origen del conflicto.

El legislador morenista también cuestionó los cambios de domicilio de Reyes y aseguró que, de acuerdo con información que puede consultarse públicamente en el INE, el senador ha modificado su domicilio de manera recurrente.

A partir de ello, Sheffield rechazó que Reyes sea una opción adecuada para contender por la presidencia municipal de León.

“Para nada, ni siquiera vive allí”, afirmó, al considerar que cambiar la credencial de elector no necesariamente demuestra arraigo en una ciudad.

Para ilustrar su argumento, ironizó con que él mismo podría pretender ser titular de la alcaldía Cuauhtémoc por el simple hecho de rentar un departamento en esa demarcación.

Pero el enfrentamiento no quedó en las diferencias políticas. Sheffield acusó a Reyes de sostenerse políticamente por sus relaciones con figuras de Morena y advirtió que llevará la disputa hasta donde sea necesario.

“Vamos a hacer valer que una persona arribista, que de manera ilegal cambia continuamente su domicilio, no puede abusar de su relación con Marcelo Ebrard o con Mario Delgado”, declaró.

El senador también puso bajo sospecha los recursos que, según afirmó, se estarían utilizando para promover la imagen de Reyes con miras a una eventual candidatura.

Aseguró que todavía no existe una convocatoria de Morena para definir candidaturas y, por tanto, cuestionó que se realicen gastos de promoción personal fuera de los tiempos y condiciones establecidos.

Ante la pregunta sobre el origen del dinero, Sheffield lanzó un señalamiento particularmente delicado al mencionar a La Luz del Mundo, aunque presentó sus dichos como una sospecha y exigió que Reyes explique públicamente de dónde provienen los recursos.

“Si no fuese así, que lo demuestre”, sostuvo.

Sheffield afirmó que cualquier gasto de promoción personal realizado fuera de las reglas partidistas podría constituir una irregularidad y sostuvo que las actividades de Reyes son visibles para la ciudadanía.

Respecto de una eventual denuncia anunciada por Reyes, el senador aseguró que está preparado para responderla y dijo que, hasta el momento, no ha recibido notificación sobre algún procedimiento en su contra.

“Todas las que quiera, estoy en espera de contestarlas con muchísimo gusto”, respondió.

Por ahora, Sheffield dejó claro que no pretende retirar sus cuestionamientos y que la disputa terminará “donde él quiera y donde el partido quiera”.