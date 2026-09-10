Velasco reconoce que algunos senadores del PVEM no estarían de acuerdo con iniciativa de Doble Nacionalidad de Sheinbaum

Velasco reconoce que algunos senadores del PVEM no estarían de acuerdo con iniciativa de Doble Nacionalidad de Sheinbaum

septiembre 9, 2026

Sin embargo niega que ratificación esté en riesgo

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, aseguró que la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar las reglas relacionadas con la doble nacionalidad no está en riesgo por una eventual falta de respaldo de su bancada, aunque reconoció que algunos senadores mantienen inquietudes y se encuentran en un proceso de análisis.

Ante las versiones sobre una posible división del grupo parlamentario, Velasco sostuvo que la posición mayoritaria del Verde es favorable a la iniciativa y rechazó que exista una determinación de votar en contra.

“En ningún momento nosotros nos pronunciamos en contra de la iniciativa”, afirmó el senador, al explicar que las diferencias expresadas por algunos integrantes forman parte del diálogo interno que mantiene la bancada para alcanzar consensos y, eventualmente, enriquecer la propuesta.

El coordinador parlamentario reconoció que ha habido distintas expresiones y puntos de vista, pero señaló que, hasta ahora, únicamente el senador Luis Armando Melgar ha hecho pública una postura de discrepancia respecto de la reforma.

Velasco evitó revelar cuántos integrantes del PVEM tienen dudas sobre el proyecto o identificar a los senadores que cuentan con doble nacionalidad.

Argumentó que la bancada se encuentra en una etapa de construcción de acuerdos y que no es su intención señalar a ningún legislador en particular.

El tema de fondo adquiere especial relevancia porque la reforma plantea nuevas consideraciones para quienes poseen más de una nacionalidad y ocupan o aspiren a ocupar cargos públicos.

Al respecto, Velasco sostuvo que quienes obtengan un puesto de elección popular deben tener claridad sobre la prevalencia de la nacionalidad mexicana y subrayó que, tratándose de quien encabece el Poder Ejecutivo federal, debe existir una definición inequívoca a favor de la nacionalidad mexicana.

“Quien dirija los destinos de nuestro país como presidenta o presidente de nuestro país, pues debe elegir la nacionalidad mexicana”, sostuvo.

La discusión cobra mayor peso luego de que la propuesta avanzó en la Cámara de Diputados, por lo que su eventual aprobación en el Senado dependerá de la construcción de una mayoría suficiente.

En ese contexto, Velasco insistió en que las diferencias al interior del PVEM no deben interpretarse como una ruptura ni como una negativa colectiva al proyecto.

El coordinador aseguró que su responsabilidad es conducir el diálogo para alcanzar un consenso mayoritario dentro de la fracción parlamentaria y descartó que exista la intención de poner en riesgo la aprobación de la iniciativa presidencial.

“Mi papel como coordinador es buscar que logremos el consenso mayoritario de la fracción”, enfatizó.