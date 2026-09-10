Tabaquismo reduce la fertilidad, advierte la OMS

septiembre 9, 2026

El tabaquismo está asociado a la infertilidad en las mujeres y perjudica la calidad del esperma y la función sexual en los hombres, incluyendo disfunción eréctil y trastornos de eyaculación, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS) en una nueva publicación.

La agencia sanitaria señaló que las mujeres que fuman presentan un riesgo de infertilidad superior en un 40 por ciento al de las no fumadoras, y subrayó que el tabaquismo pasivo también puede afectar la fertilidad, lo que significa que las personas pueden estar expuestas a riesgos reproductivos incluso sin fumar.

La OMS define la infertilidad como la incapacidad de lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin anticoncepción, una situación que afecta a una de cada seis personas en el mundo.

La publicación, que sintetiza décadas de datos científicos, señala que el tabaquismo también reduce las posibilidades de éxito de los tratamientos de fertilidad, y que investigaciones previas establecieron un vínculo con una disminución del número de nacidos vivos y embarazos logrados mediante técnicas de reproducción médicamente asistida, como la fecundación in vitro (FIV), reduciendo casi a la mitad las probabilidades de éxito.

La OMS recomendó a los profesionales de la salud abordar los riesgos del tabaquismo sobre la salud reproductiva con las personas y parejas que planean un embarazo, y abogó por el establecimiento de acompañamiento basado en datos científicos para ayudar a dejar el hábito.

La agencia señaló que dejar de fumar puede marcar la diferencia, ya que las mujeres que fumaban en el pasado pero han dejado de hacerlo presentan un riesgo de infertilidad inferior en un 25 por ciento al de las mujeres que continúan fumando.

La OMS también identificó otros riesgos relacionados con el consumo del narguile, pipa de agua también llamada hookah, que podrían afectar la fertilidad masculina.

Aunque los datos sobre cigarrillos electrónicos, narguiles y tabaco sin humo están aún en fase de evaluación, la agencia indicó que estos productos podrían también presentar riesgos para la reproducción y necesitan investigaciones adicionales.