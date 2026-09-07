Ambiente caluroso y lluvias muy fuertes en el norte y centro de Veracruz

septiembre 7, 2026

Para hoy, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional, ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua; puntuales muy fuertes en zonas de Durango; y puntuales fuertes en zonas de Baja California, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. A su vez, una circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en el interior del país, inestabilidad atmosférica y un canal de baja presión en el sureste mexicano, además de una nueva onda tropical (núm. 37) que se aproximará a la península de Yucatán, generarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; puntuales fuertes en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias con intervalos de chubascos en Campeche; todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del monzón mexicano y de una nueva onda tropical (núm. 37) que se aproximará a la península de Yucatán.

Para mayor información en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Para información del huracán Marie en el océano Pacífico, consultar el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacífico

Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 07 de septiembre de 2026:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sonora (centro, este y sur), Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (oeste y noroeste), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (norte y este), Nayarit (norte y este), Jalisco (norte y oeste), Colima, Michoacán (norte y este), Guanajuato (este), Querétaro (norte, centro y sur), Hidalgo (oeste, centro y sur), Puebla (norte y oeste), Morelos (sur), Guerrero (norte y este), Oaxaca (oeste y sur), Chiapas (sur) y Veracruz (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (sur), Coahuila (sureste), Nuevo León (sureste), Estado de México (noroeste), Ciudad de México, Tlaxcala, Tamaulipas (suroeste), Tabasco, Yucatán (centro y norte) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Campeche.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 07 de septiembre de 2026:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste y costa oeste), Baja California Sur (costa oeste), Sonora (noroeste, oeste y este), Sinaloa (norte, centro y sur), Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste) y Oaxaca (sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango (este y oeste), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit (norte), Jalisco (norte), Colima (este), Michoacán (centro), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro (norte) y Estado de México (suroeste).



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 07 de septiembre de 2026:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 07 de septiembre de 2026:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Guerrero.



Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa y Nayarit.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo medio nublado a nublado y con bruma; ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México y Ciudad de México. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas. Durante la tarde, ambiente fresco a templado en la mayor parte de la región, y cálido a caluroso en el suroeste del Estado de México; cielo nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y en el Estado de México (noroeste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. En la Ciudad de México la temperatura máxima será de 22 a 24 °C y la mínima será de 11 a 13 °C. Para la ciudad de Toluca se pronostica una temperatura máxima de 18 a 20 °C y una temperatura mínima de 10 a 12 °C. Viento del noreste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Ciudad de México y Estado de México.

Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas en Baja California Sur (centro y sur) y puntuales fuertes en Baja California (sur), las cuales podrían originar crecidas de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado a fresco en sus sierras, siendo frío en zonas serranas del norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente caluroso en la mayor parte de la región, y muy caluroso en zonas de Baja california y Baja California Sur. Viento del noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado en sus zonas serranas. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos. Durante la tarde, ambiente caluroso en la mayor parte de la región, y muy caluroso en zonas de Sonora y Sinaloa, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur). Lluvias puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en Sonora (centro, este y sur) y Sinaloa (norte y centro), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Sonora y Sinaloa. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Sinaloa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, y templado a cálido en sus costas, así como en el sur de Michoacán y en la mayor parte de Colima, siendo frío y con bancos de nieblas en las zonas altas de Jalisco y Michoacán. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y caluroso en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, siendo templado en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Lluvias puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nayarit (norte y este), Jalisco (norte y oeste), Colima y Michoacán (norte y este), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, además de oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Nayarit.

Pacífico Sur: Por la mañana, cielo medio nublado; ambiente fresco en la mayor parte de la región, y templado a cálido en sus costas, así como en el noroeste de Guerrero, noreste de Oaxaca, norte, centro y este de Chiapas, e istmo de Tehuantepec, siendo frío y con bancos de niebla en zonas serranas de Oaxaca. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y caluroso en zonas de Oaxaca y Chiapas, siendo muy caluroso en el sur de Oaxaca; cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero (norte y este), Oaxaca (oeste y sur) y Chiapas (sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Chiapas, siendo de componente norte con igual intensidad en Oaxaca (istmo de Tehuantepec); así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guerrero.

Golfo de México: Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado en sus zonas serranas, siendo frío en la zona montañosa de Veracruz. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos. Durante la tarde, ambiente caluroso en la mayor parte de la región; y templado en la zona montañosa de Veracruz, siendo muy caluroso en zonas de Tamaulipas, con persistencia de la onda de calor en el oeste de dicho estado; cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (norte y centro); y puntuales fuertes en Tamaulipas (suroeste) y Tabasco, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; todas con descargas eléctricas. Viento del sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Tamaulipas, y de componente este con igual intensidad en zonas de Tabasco; así como viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Veracruz.

Península de Yucatán: Por la mañana, cielo medio nublado y ambiente cálido. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos. Durante la tarde, ambiente caluroso; cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Yucatán (centro y norte) y Quintana Roo (norte), mismas que podrían generar encharcamientos e inundaciones locales, así como visibilidad reducida; así como lluvias con intervalos de chubascos en Campeche. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Por la mañana, cielo parcialmente nublado; ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío con bancos de niebla en zonas serranas de Chihuahua y Durango, siendo templado a cálido en la mayor parte de Coahuila, norte de Chihuahua, norte de Nuevo León, noreste de Durango y este de San Luis Potosí. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas. Durante la tarde, ambiente cálido en mayor parte de la región, y caluroso en zonas de Durango y San Luis Potosí; siendo muy caluroso en el noreste de Chihuahua y Coahuila, así como en el este de Nuevo León, prevaleciendo la onda de calor en Nuevo León (centro, sur y este); cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas en Chihuahua (suroeste); puntuales muy fuertes en Durango (oeste y noroeste), Zacatecas (oeste y sur), y San Luis Potosí (norte y este) y Aguascalientes; y puntuales fuertes en Coahuila (sureste) y Nuevo León (sureste), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/ en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Aguascalientes.

Mesa Central: Por la mañana, cielo parcialmente nublado con bruma; ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío en zonas altas de Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, y templado en sus zonas altas; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato (este), Querétaro (norte, centro y sur), Hidalgo (oeste, centro y sur), Puebla (norte y oeste) y Morelos (sur); y puntuales fuertes en Tlaxcala, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; todas las lluvias se acompañarán de descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Guanajuato; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

China (Presa El Cuchillo), N.L. 66.0; Venustiano Carranza (Planta de Bombeo López Mateos), Cd. de Méx. 54.3; Huimanguillo (Puente Tonalá), Tab. 50.0; Comondú (El Huajil), B.C.S. 49.0; Tultitlán (Planta de Bombeo Barrientos), Edo. de Méx. 45.3; Coatzacoalcos, Ver. 37.0; Ocotepec, Chis. 35.0; Valladolid, Yuc. 28.6; Monclova, Coah. 12.0; Zamora, Mich. 11.5; Pachuca, Hgo. 10.4; Sombrerete, Zac. 8.7; Tampico, Tamps. 4.8; Oaxaca, Oax. 4.6; Chilpancingo, Gro. y Ciudad Guzmán, Jal. 1.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ciudad Victoria, Tamps. 42.0; Loreto, B.C.S. 39.4; Salina Cruz, Oax. 39.0; Mérida, Yuc. 38.2; Choix, Sin. y Piedras Negras, Coah. 37.6 y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 24.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. de Méx. 12.0; Zacatecas, Zac. 12.4; Tlaxcala, Tlax. 12.7; Pachuca, Hgo. 13.8 y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 14.0.