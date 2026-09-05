Diputados de Morena despiden a Zenyazen Escobar; confían en investigación de la Fiscalía

Diputados de Morena despiden a Zenyazen Escobar; confían en investigación de la Fiscalía

septiembre 5, 2026

Isabel Ortega/Diputados federales de Morena acudieron a la funeraria Bosques del Recuerdo a despedir a Zenyazen Escobar García y acompañar a su familia tras su fallecimiento.

Paola Tenorio, diputada federal de Morena y compañera de Escobar, destacó la trayectoria del exsecretario de Educación de Veracruz y su participación dentro del movimiento político.

“Venimos con mucha pena, con mucho dolor a despedir al compañero, al amigo, a acompañar a la familia, a su esposa, a sus hijas en este suceso tan lamentable”, declaró.

Tenorio recordó a Escobar como líder magisterial en Veracruz y como uno de los integrantes de la base del movimiento de Morena.

“No podemos olvidar al gran Zenyazen Escobar. Fue un pilar de nuestro movimiento, fue líder magisterial veracruzano, y ese movimiento fue gran parte de la base del movimiento de Morena”, señaló.

La legisladora también mencionó los distintos cargos que desempeñó Escobar, entre ellos diputado local y secretario de Educación de Veracruz.

“Después fue secretario de Educación, siempre atento en la educación de niños, niñas, de jóvenes, y haciendo su trabajo con todo. Después, también pendiente de situaciones privadas de cada quien, algunas legislativas, otras de otra índole y siempre ayudándonos”, expresó.

Sobre la investigación de los hechos, Tenorio dijo que los diputados esperarán a que la Fiscalía realice su trabajo y reúna las pruebas correspondientes.

“Pues vamos a esperar, ¿no? La Fiscalía está haciendo su trabajo, tenemos confianza en eso. Tanto nuestra gobernadora como la presidenta de la República se han preocupado mucho con la situación”, afirmó.

Agregó que será necesario esperar a que las autoridades determinen qué ocurrió.

“Debemos de esperar un poco para que ellos recauden pruebas y nos digan qué fue lo que pasó, que seguramente estamos apenas muy pronto todavía”, dijo.

Al finalizar, Tenorio reiteró que Escobar será extrañado por sus compañeros y pidió que descanse en paz.

Zenyazen Escobar García, diputado federal de Morena por Veracruz y exsecretario de Educación estatal, murió este viernes 4 de septiembre. Su cuerpo fue localizado dentro de un vehículo sobre la carretera federal Veracruz-Xalapa, a la altura de la comunidad de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional. La Fiscalía General del Estado confirmó el deceso y desplegó peritos, fiscales y elementos de la Policía Ministerial para realizar las primeras diligencias.

De acuerdo con los primeros reportes, Escobar presentaba una herida provocada por arma de fuego. El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, informó que el vehículo no presentaba muestras de violencia y señaló que se investigarían las circunstancias del hecho. La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo posteriormente la investigación debido a que Escobar era diputado federal.