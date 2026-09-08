Anuncian cambios en dirigencia de Antorcha Veracruz: Juventino Navarrete sustituye a Samuel Aguirre

septiembre 8, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La organización Antorcha Campesina anunció formalmente el relevo en su dirigencia estatal en Veracruz, donde Juventino Navarrete Xilita asumió el cargo en sustitución de Samuel Aguirre Ochoa, como parte de un proceso de reestructuración interna en sus frentes de representación social.

La presentación oficial del nuevo liderazgo contó con la presencia de representantes del comité estatal y dirigentes de las regiones de Veracruz, Puebla y Oaxaca.

Durante el evento, los líderes precisaron que esta modificación responde a los ajustes periódicos programados en los estatutos internos del movimiento, descartando que el movimiento implique el retiro de Aguirre Ochoa de las filas antorchistas.

De acuerdo con la información vertida por la dirigencia, Samuel Aguirre Ochoa pasará a encabezar la presidencia de la Comisión Nacional del Deporte de Antorcha Campesina, responsabilidad desde la cual coordinará la promoción e infraestructura deportiva del movimiento en el ámbito nacional.

Juventino Navarrete Xilita asumió la conducción operativa del movimiento en el territorio veracruzano, con la encomienda de mantener la coordinación con los liderazgos seccionales, dar seguimiento a las demandas comunitarias en los municipios y fortalecer el trabajo político de la organización en la entidad.

En ese sentido, el nuevo dirigente estatal de Antorcha Campesina, comentó que continuarán las protestas en Xalapa y otras partes del estado para visibilizar los pendientes de la organización con el gobierno estatal.

En la conferencia de prensa también estuvo presente Juan Manuel Celis Aguirre, dirigente del regional centro 2 de Antorcha Campesina, así como también, otras figuras de la organización mencionada.