Prevén lluvias intensas en Veracruz

septiembre 5, 2026

Redacción/Xalapa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado lluvias intensas en distintas regiones de Veracruz, como parte de las condiciones de inestabilidad y el ingreso de humedad que afectan al sureste del país.

De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles encharcamientos o inundaciones en zonas bajas.

El SMN mantiene especial atención en Veracruz debido a que las lluvias podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas montañosas, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Las condiciones meteorológicas forman parte del periodo de lluvias y ciclones tropicales, por lo que el organismo federal pidió extremar precauciones, particularmente en regiones donde se registren precipitaciones fuertes durante periodos prolongados.

El pronóstico meteorológico puede actualizarse durante el día, por lo que se recomienda consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil de Veracruz.