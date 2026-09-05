Policías federales son atacados en Omealca

septiembre 5, 2026

Dos agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) murieron y una agente más resultó lesionada tras ser atacados con disparos de arma de fuego mientras realizaban labores de investigación en el municipio de Omealca, Veracruz.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales que la agresión fue perpetrada por integrantes de la delincuencia organizada.

Tras el ataque, autoridades desplegaron un operativo para localizar y detener a los responsables.

En estas acciones participan elementos de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Fiscalía General del Estado y autoridades de Oaxaca.

García Harfuch expresó sus condolencias a las familias, compañeros y seres queridos de los agentes fallecidos, y reconoció su labor y compromiso con la protección de la ciudadanía.

La agente que resultó herida recibe atención médica y, de acuerdo con el funcionario, cuenta con el respaldo de la institución.“Este crimen no quedará impune.

Los responsables serán llevados ante la justicia”, afirmó García Harfuch.Las autoridades señalaron que continuarán informando sobre el desarrollo del operativo y las investigaciones.