Prevén lluvias fuertes en Veracruz y posibles inundaciones

septiembre 2, 2026

Este día, el monzón mexicano sobre el noroeste de México e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento en dicha región. Por otra parte, la tormenta tropical Marie podría intensificarse a huracán durante este día en el océano Pacífico, desplazándose al suroeste de Baja California Sur; su extensa circulación originará oleaje elevado en la península de Baja California y las costas de Pacífico Central mexicano, así como reforzar la presencia de lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y el occidente del territorio nacional. Simultáneamente, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, además del paso de la onda tropical núm. 35 sobre el sur de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste mexicano, y con posible caída de granizo en el occidente y centro del país. Asimismo, la nueva onda tropical núm. 36 sobre la península de Yucatán, generará lluvias fuertes en dicha península. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Tamaulipas (oeste), Nuevo León (centro, sur y este), Coahuila (norte y sur) y Sinaloa (centro y sur).

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El Servicio Meteorológico Nacional vigila al ciclón tropical Marie del océano Pacífico, así como los efectos del monzón mexicano y las ondas tropicales núm. 35 y 36.

Para mayor información en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Para información del ciclón tropical Marie en el océano Pacífico, consulta el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacífico







Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 02 de septiembre de 2026:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Nayarit (norte) y Michoacán (norte, centro y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (norte y centro), Durango (oeste), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Jalisco (norte, oeste, sur y este), Colima, Guerrero (centro, oeste y este), Guanajuato (norte y oeste), Querétaro (centro y sur), Hidalgo (norte, centro y suroeste), Estado de México (norte y noroeste), Puebla (oeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (sur), Campeche (norte y centro), Yucatán (oeste, centro y sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 02 de septiembre de 2026:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste y sur), Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (centro y sur), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas (oeste y centro), San Luis Potosí (este) y Oaxaca (sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (centro y sureste), Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.





Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 02 de septiembre de 2026:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 02 de septiembre de 2026:



Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.



Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.



Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California.

Pronóstico por regiones:

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante la mañana, cielo medio nublado y ambiente fresco en la región; así como frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (norte y noroeste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como intervalos de chubascos en la Ciudad de México; todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 14 a 16 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca la temperatura mínima será de 8 a 10 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado en Baja California Sur y medio nublado en Baja California, con lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur (sur), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; y lluvias aisladas en Baja California, todas con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente templado a cálido en la mayor parte de la región, y frío en zonas serranas del norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, y muy caluroso en el noreste de Baja California. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h y rachas de 50 a 70 en Baja California; viento de componente oeste de 30 a 40 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Baja California; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el golfo de California. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Baja California Sur y de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora (este) y lluvias fuertes en Sinaloa (norte y centro), todas con descargas eléctricas, mismas que cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado en zonas serranas. Durante la tarde ambiente cálido en zonas serranas, caluroso en la mayor parte de la región y muy caluroso en el noroeste de Sonora, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur). Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Sonora y Sinaloa. Mar de Fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa de Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit (norte) y Michoacán (norte, centro y este), así como lluvias puntuales fuertes en Jalisco (norte, oeste, sur y este) y Colima, todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de Jalisco y norte de Michoacán, templado a cálido en Nayarit y Colima; frío con bancos de niebla en las zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Jalisco y rachas de viento de hasta 30 km/h en el resto de la región. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Por la mañana, cielo medio nublado; bancos de niebla en zonas serranas; ambiente fresco en la mayor parte de la región, templado a cálido en sus costas, y frío en zonas serranas de Oaxaca. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, y muy caluroso en el sur de Oaxaca; cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Guerrero (centro, oeste y este), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (sur), todas con descargas eléctricas, mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el istmo de Tehuantepec, de dirección variable con igual intensidad en Guerrero y Chiapas.

Golfo de México: Por la mañana, cielo medio nublado; ambiente cálido en la mayor parte de la región, templado en sus zonas serranas y frío con bancos de niebla en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente caluroso en la mayor parte de la región, y muy caluroso en zonas de Tamaulipas, prevaleciendo la onda de calor en el oeste de dicho estado. Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (centro y sur), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; asimismo, se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Tamaulipas y Tabasco. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento del este y sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Tamaulipas; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Por la mañana, cielo medio nublado y ambiente cálido. Durante la tarde, ambiente caluroso en la mayor parte de la región, y cálido en la costa norte de Yucatán; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Campeche (norte y centro), Yucatán (oeste, centro y sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur), todas con descargas eléctricas, mismas que podrían generar encharcamientos e inundaciones locales, así como visibilidad reducida. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Campeche y Yucatán; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Quintana Roo.

Mesa del Norte: Por la mañana, cielo parcialmente nublado a medio nublado; bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en zonas serranas de Durango y Zacatecas, caluroso en la mayor parte de la región, y muy caluroso en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, persistiendo la onda de calor en Coahuila (norte y sur) y Nuevo León (centro, sur y este); cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (oeste y suroeste) y lluvias puntuales fuertes en Durango (oeste), Zacatecas (oeste y sur) y Aguascalientes, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, así como chubascos en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila y Nuevo León; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Mesa Central: Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado en zonas altas de Puebla y Tlaxcala, y cálido en la mayor parte de la región. Lluvias puntuales fuertes en zonas de Guanajuato (norte y oeste), Querétaro (centro y sur), Hidalgo (norte, centro y suroeste) y Puebla (oeste), dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos en Tlaxcala y Morelos. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla; así como rachas de hasta 35 km/h en Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Ciudad Constitución, Comondú, B.C.S., 103.0; Tlalpan, CDMX, 47.0; San José Teacalco, Tlax., 40.0 y Zumpango, Edo. Méx., 36.0..

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Hermosillo, Son., 42.0; Piedras Negras, Coah., 41.5; Ciudad Victoria, Tamps., 41.2; Mérida, Yuc., 39.2; Monterrey, N.L. y La Paz, B.C.S., 39.0; Culiacán, Sin., 38.7; Villahermosa, Tab., 38.1; Tapachula, Chis., 37.5; Campeche, Camp., 36.3; Chihuahua, Chih., 36.0 y Tacubaya, CDMX, 26.1.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Zacatecas, Zac. y Toluca, Edo. Méx., 11.2; Tlaxcala, Tlax., 12.5; Pachuca, Hgo., 13.2; Puebla, Pue., 13.6; San Cristóbal de las Casas, Chis., 14.1; Aguascalientes, Ags., 14.9 y Tacubaya, CDMX, 15.1.