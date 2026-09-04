Lluvias intensas y descargas eléctricas en Veracruz

septiembre 4, 2026

Este día, el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit. Por otra parte, el huracán Marie se desplazará gradualmente al suroeste de las costas de Baja California Sur; sin embargo, su extensa circulación generará rachas de viento y oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California, además de la ocurrencia de lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur. Simultáneamente, canales de baja presión al interior de la República Mexicana en interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera; además de la onda tropical núm. 36 sobre el sur y occidente de México, originarán lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del noreste, oriente, sur y occidente del territorio nacional, además de la península de Yucatán, y con posible caída de granizo en el centro y sureste mexicano. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte del país, del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste); y finalizando este día en Coahuila.



El Servicio Meteorológico Nacional vigila al huracán Marie del océano Pacífico, además de los efectos del monzón mexicano y de la onda tropical núm. 36.

Para mayor información en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Para información del huracán Marie en el océano Pacífico, consultar el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacífico



Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 04 de septiembre de 2026:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (norte, centro y oeste) y Tabasco (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (centro y sur), Chihuahua (norte, oeste y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (norte, centro y sur) y Nayarit (norte y costa).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este y sur), Coahuila (este y sureste), Nuevo León (centro y sur), Jalisco (noreste y este), Colima, Michoacán (norte, oeste, centro y este), Guerrero (oeste, centro y este), Guanajuato (norte, oeste y sur), Querétaro (oeste y sur), Estado de México (suroeste), Puebla (oeste y sureste), Campeche (suroeste) y Yucatán (centro, sur y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 04 de septiembre de 2026:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (oeste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste y centro).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (noroeste y centro), Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.





Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 04 de septiembre de 2026:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.



Pronóstico de viento y oleaje para hoy 04 de septiembre de 2026:



Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.



Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California, Oaxaca y Chiapas

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (suroeste), las cuales podrían originar crecidas de arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos. Intervalos de chubascos en la Ciudad de México. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca la temperatura mínima será de 7 a 9 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

Península de Baja California: Cielo nublado en el transcurso del día, con lluvias muy fuertes y descargas eléctricas en Baja California Sur (centro y sur), las cuales podrían originar crecidas de arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos. Lluvias con chubascos y descargas eléctricas en Baja California. Por la mañana, ambiente templado a cálido en la mayor parte de la región, y fresco en la sierra norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente caluroso y muy caluroso en el noreste de Baja California. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Baja California Sur y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California y en Baja California. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en la costa de Baja California Sur y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en Sinaloa (norte, centro y sur) y lluvias fuertes en Sonora (este y sur), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente cálido, y templado en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur). Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa de Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit (norte y costa) y lluvias fuertes en Jalisco (noreste y este), Colima y Michoacán (norte, oeste, centro y este), todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío con bancos de niebla en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nayarit y Jalisco; así como rachas de hasta 35 km/h en Colima y Michoacán. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de la región.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (este) y Chiapas (norte, centro y oeste), y fuertes en Guerrero (oeste, centro y este), todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas de la región, ambiente fresco a templado y frío en zonas serranas de Oaxaca. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, y muy caluroso en el sur de Oaxaca. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Oaxaca y Chiapas. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa de Guerrero. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Oaxaca y Chiapas.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas y descargas eléctricas en Veracruz (sur) y Tabasco (oeste y sur), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos; además de chubascos con posibles descargas eléctricas en Tamaulipas. Por la mañana, ambiente templado y fresco en zonas serranas, además de frío en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, prevaleciendo la onda de calor en el oeste de Tamaulipas. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Tabasco y Veracruz.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Campeche (suroeste) y Yucatán (centro, sur y oeste), las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones locales, así como visibilidad reducida; además de lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en Quintana Roo. Por la mañana, ambiente templado a cálido. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con lluvias muy fuertes en Chihuahua (norte, oeste y suroeste) y Durango (oeste y noroeste), y lluvias fuertes en Coahuila (este y sureste) y Nuevo León (centro y sur), mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco, y frío en zonas altas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente caluroso, y muy caluroso en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, prevaleciendo la onda de calor en Nuevo León (centro, sur y este) y finalizando en Coahuila. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con bruma y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Guanajuato (norte, oeste y sur), Querétaro (oeste y sur) y Puebla (oeste y sureste), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos en Hidalgo, Morelos y Tlaxcala. Por la mañana, ambiente fresco, y frío en zonas altas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla; y rachas de hasta 35 km/h en Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Osumacinta, Chis., 36.0; Ixtapaluca, Edo. Méx., 29.0; Los Cabos, B.C.S., 27.0; Casimiro Castillo, Jal., 25.0 y Cuajimalpa de Morelos, CDMX, 20.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ciudad Victoria, Tamps., 42.6; Piedras Negras, Coah., 42.5; Hermosillo, Son. y Salina Cruz, Oax., 41.0; Monterrey, N.L. y Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, 40.0; Mérida, Yuc., 39.5; Choix, Sin., 39.2; Islas Marías, Col., 39.0; Rioverde, S.L.P., 38.9; Loreto, B.C.S., 38.2; Villahermosa, Tab., 38.0; Campeche, Camp., 36.8 y Tacubaya, CDMX, 27.8.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 7.0; Tlaxcala, Tlax., 10.1; Pachuca, Hgo., 11.6; Zacatecas, Zac., 13.2; Tacubaya, CDMX y Puebla, Pue., 13.4; San Luis Potosí, S.L.P., 13.9 y Querétaro, Qro., 14.9.