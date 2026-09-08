Ordenar comercio, anuncios y movilidad, retos para recuperar el Centro Histórico de Xalapa

septiembre 8, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Para lograr una recuperación integral del Centro Histórico de Xalapa además de rehabilitar edificios y espacios públicos, es necesario atender la contaminación visual, ordenar el comercio y mejorar la movilidad urbana, consideró el presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Veracruz-Xalapa, Jorge Alberto Hervias Campos.

Y es que señaló que aunque existen reglamentos para proteger la imagen urbana y los inmuebles históricos, uno de los principales retos es lograr que esas disposiciones se cumplan.

Ante el proceso de recuperación que se ha realizado en espacios como Plaza Lerdo, Parque Juárez, Catedral y el Palacio de Gobierno, apuntó que ahora debe fortalecerse la cultura social de conservación.

“Creo que habría que trabajar ahora ya en la cultura social respecto a esto, a no poner o sacar anuncios. Valdría mucho la pena que, por ejemplo, el comercio que se encuentra aquí en los arcos tuviera una configuración un poco más ordenada, no como un tianguis permanente”, opinó.

El arquitecto reconoció, sin embargo, los avances que se han realizado en distintos espacios de la ciudad y destacó que la recuperación de sitios públicos también tiene un impacto económico.

Dijo que las intervenciones realizadas en el Ágora de la Ciudad, Parque Juárez, Palacio de Gobierno, Catedral y Plaza Lerdo han contribuido a que haya una mayor presencia de personas en el Centro Histórico y abona a la economía de la Ciudad.

“Hay muchísimo más gente en las calles del centro, viendo nada más la iluminación, y eso provoca consumo, tráfico de comercio”, afirmó.