Congreso de Veracruz si dio cauce a queja contra Dorheny García por presuntos “moches”

septiembre 2, 2026

XALAPA, VER.— El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, confirmó que sí se dio cauce a la queja relacionada con los señalamientos de presuntos “moches” contra la diputada de Morena, Dorheny García Cayetano.

Cuestionado sobre el seguimiento al procedimiento iniciado a raíz de las acusaciones contra la legisladora, Bautista Hernández explicó que el asunto involucra tanto a la Contraloría Interna del Congreso como a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

“Una cosa es la Contraloría y otra cosa es la Fiscalía Anticorrupción”, señaló el coordinador de Morena en el Congreso local, quien indicó que el caso ya se encuentra en la cancha de la autoridad ministerial.

De acuerdo con su versión, la persona que presentó los documentos relacionados con el caso ya tuvo contacto con las instancias correspondientes y existe un proceso en curso. El legislador evitó adelantar conclusiones y señaló que corresponde a las áreas encargadas determinar las responsabilidades.

“Ellos ya llevan un proceso”, afirmó, al referirse a la investigación.

La declaración ocurre después de que José Alberto Flores Hernández, excolaborador de García Cayetano, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntos actos de abuso de autoridad relacionados con el supuesto cobro de parte de su salario.

La denuncia quedó registrada bajo el expediente 539/26. Según el excolaborador, mientras trabajaba en el equipo de la diputada recibía un salario de alrededor de 20 mil pesos y presuntamente debía entregar hasta 14 mil 700 pesos a una persona cercana a la legisladora. El argumento que, según su testimonio, le daban era que ese dinero servía para pagar a otros colaboradores que no estaban incorporados formalmente a la nómina.

El señalamiento también llegó a la Contraloría Interna del Congreso. El ciudadano Ángel Kú solicitó formalmente que el órgano de control investigara posibles irregularidades en el manejo de los salarios de trabajadores vinculados con la diputada.

La propia García Cayetano ha rechazado las acusaciones. La legisladora sostuvo que no maneja directamente recursos públicos y afirmó que el denunciante deberá acreditar sus señalamientos. Incluso advirtió que podría emprender acciones legales por daño moral si las acusaciones no son demostradas.

El antecedente de Victoria Gutiérrez

El caso de Dorheny García no es el primero en esta Legislatura en el que una diputada de Morena es señalada por presuntos descuentos a trabajadores.

En mayo pasado, María Isabel Fernández Saldaña, una exempleada de la diputada Victoria Gutiérrez Pérez, denunció públicamente que durante varios meses le habrían retenido 5 mil pesos mensuales de su salario. También afirmó que posteriormente fue presionada para dejar su puesto, que habría sido ocupado por la hija de la legisladora.

El caso de Gutiérrez también derivó en cuestionamientos por presunto nepotismo. En junio, Bautista Hernández confirmó que la hija de la diputada había sido dada de baja de la nómina del Congreso después de que el tema fuera revisado por las áreas administrativas.

Con estos antecedentes, los señalamientos contra García Cayetano han colocado nuevamente bajo escrutinio la forma en que los diputados administran los recursos destinados a sus colaboradores.

“No podemos tropezarnos con actos deshonrosos”

Bautista Hernández también fue cuestionado sobre si la existencia de este tipo de acusaciones representa un problema para la coordinación de la bancada de Morena y para la conducción del Congreso.

El morenista respondió que, como integrante de una corriente política que durante años ha defendido principios de justicia, no pueden tolerarse prácticas que afecten a los trabajadores.

“Si hemos luchado por la justicia, no podemos tropezarnos con actos deshonrosos que lastiman al trabajador”, sostuvo.

Reconoció, sin embargo, que este tipo de prácticas pueden resultar difíciles de detectar dentro de las estructuras legislativas mientras nadie las denuncia, “hasta que revienta, te enteras”, explicó.

Bautista agregó que, si existen trabajadores sometidos a este tipo de prácticas, las autoridades deben conocer los casos para poder actuar.

La investigación, por ahora, deberá determinar si los señalamientos contra García Cayetano tienen sustento y si existe alguna responsabilidad administrativa o penal. La existencia de la carpeta de investigación y de la queja ante la Contraloría no implica por sí misma que la diputada haya sido declarada responsable.

El propio Bautista remitió a las autoridades encargadas del procedimiento para conocer los detalles y resultados de las investigaciones.