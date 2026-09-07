Sheinbaum descarta nuevos programas sociales para 2027

septiembre 7, 2026

“Dinero adicional que se reciba será para fortalecer becas”, anticipa

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó la creación de nuevos programas sociales para 2027 y adelantó que el Gobierno de México concentrará los recursos adicionales en ampliar las becas para estudiantes universitarios, fortalecer la educación y garantizar el financiamiento del sistema de salud, mientras mantiene y amplía los apoyos que ya existen.

El anuncio marca un cambio en la estrategia de expansión de los programas de Bienestar: en lugar de incorporar nuevos esquemas de apoyo, la administración federal priorizará la consolidación de los existentes y el crecimiento natural de la cobertura, particularmente de las pensiones para adultos mayores.

Sheinbaum explicó que el único programa que actualmente se analiza ampliar, en coordinación con los gobiernos estatales, es el de becas para estudiantes de educación superior, especialmente mediante apoyos que permitan a más jóvenes continuar sus estudios.

Como ejemplo mencionó la beca Gertrudis Bocanegra, que comenzó en Michoacán y contempla apoyo para transporte de estudiantes universitarios.

El esquema ya opera con aportaciones estatales en entidades como Chiapas, Campeche, Zacatecas y Sonora, por lo que la intención es aprovechar este modelo para ampliar la cobertura.

La mandataria recordó que, además de este apoyo, el gobierno federal mantiene programas como Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigido a estudiantes universitarios, por lo que la prioridad será incrementar el número de beneficiarios y no crear nuevos programas.

En materia de pensiones, Sheinbaum destacó que el crecimiento de la población beneficiaria representa por sí mismo una presión creciente sobre el presupuesto público.

Señaló que cada año se incorporan más de 500 mil adultos mayores a la Pensión para el Bienestar, mientras alrededor de 200 mil mujeres ingresan al programa Pensión Mujeres Bienestar.

Subrayó que la Constitución establece el derecho de las personas a recibir la pensión a partir de los 65 años y obliga a que el monto aumente por encima de la inflación. Por ello, aun sin crear nuevos programas, el gasto social continuará creciendo conforme se incorporen más beneficiarios.

La presidenta sostuvo que esta ampliación del gasto será posible sin aumentar los impuestos, mediante una combinación de mayores ingresos, combate a la evasión fiscal y reducción del gasto corriente.

Explicó que uno de los principales objetivos del próximo paquete económico será combatir a las empresas conocidas como “factureras”, que utilizan comprobantes fiscales falsos o esquemas ilegales para evadir el pago de IVA y otros impuestos.

Sheinbaum adelantó que estas medidas formarán parte del paquete económico que será presentado este martes, el cual incluirá las propuestas de ingresos, egresos y modificaciones legales necesarias para fortalecer las finanzas públicas.

La mandataria también defendió las medidas de austeridad aplicadas en su administración. Puso como ejemplo los salarios de los funcionarios de alto nivel, incluido el de la propia presidenta, los cuales, afirmó, no han aumentado en términos reales desde 2024 y tampoco lo harán en 2027.

Con ello, sostuvo, el gobierno busca generar ahorros suficientes para financiar la expansión de los servicios públicos.

El destino prioritario de los recursos adicionales será, dijo, más preparatorias, más universidades y los recursos que requiera el Servicio Universal de Salud, además de garantizar la continuidad de los programas de Bienestar.