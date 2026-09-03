Claudia Sheinbaum visitará Veracruz como parte de su gira por el país: Claudia Tello

septiembre 3, 2026

Redacción/Xalapa. La senadora de la República, Claudia Tello Espinosa, confirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará Veracruz el próximo 10 de septiembre, como parte de las actividades posteriores a la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.

En entrevista para En Contacto, señaló que durante su visita la mandataria federal dará a conocer las acciones y resultados que su administración ha realizado en beneficio de Veracruz y de sus habitantes.

La visita forma parte de la gira que realizará la presidenta por las entidades del país, con el objetivo de informar directamente a la ciudadanía sobre los avances, programas y obras impulsados por el Gobierno de México.