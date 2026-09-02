Por vandalismo, apagón afectó al sureste del país; confirma Sheinbaum

septiembre 2, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que los recientes apagones registrados en estados del sureste del país sean consecuencia de una falta de infraestructura o de generación eléctrica y aseguró que el problema se originó por actos de vandalismo que dañaron una torre de transmisión, afectando dos líneas de alta tensión.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que la infraestructura dañada provocó interrupciones en el suministro en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, pero destacó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) logró restablecer el servicio en un periodo aproximado de ocho horas.

“Realmente fueron prácticamente ocho horas que se recuperó el servicio”, señaló Sheinbaum, quien reconoció la respuesta de las y los trabajadores de la CFE y de su directora, Emilia Calleja, por la atención inmediata a la contingencia.

La presidenta subrayó que este tipo de incidentes pueden presentarse incluso cuando existe inversión en infraestructura, por lo que, más que evitar absolutamente cualquier falla, el reto consiste en reducir la vulnerabilidad del sistema y garantizar una recuperación rápida del suministro.

“Siempre puede haber vulnerabilidades; el problema es cuánto tiempo tardas en recuperar el servicio y cómo garantizas que haya esquemas que te permitan, aunque se dañe una torre, poder seguir funcionando a través de esquemas paralelos”, explicó.

Sheinbaum afirmó que su administración mantiene en marcha un programa de expansión y modernización del sistema eléctrico nacional.

De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, el gobierno trabaja en la incorporación de alrededor de 32 mil megawatts de nueva capacidad de generación, con una participación importante de fuentes renovables.

A esta estrategia se suma una inversión cercana a 200 mil millones de pesos en transmisión y distribución, destinada a fortalecer la red eléctrica y ampliar su capacidad de respuesta.

La mandataria indicó que estas obras registran actualmente un avance de alrededor de 30 por ciento.

Sheinbaum destacó además que la CFE mantuvo informada a la población durante la emergencia y reportó periódicamente los avances de las reparaciones.

El gobierno federal busca así que la expansión de la generación eléctrica vaya acompañada de una red de transmisión y distribución más robusta y con mecanismos de respaldo, de manera que daños puntuales no se traduzcan en interrupciones prolongadas.

La presidenta insistió en que el apagón no debe interpretarse como una señal de insuficiencia de generación eléctrica, sino como una contingencia derivada de daños a infraestructura de transmisión, cuyo impacto —dijo— debe reducirse mediante redundancias, mantenimiento y una mayor capacidad de respuesta del sistema.