Avión de carga se estrella en Miami; deja al menos cinco muertos

septiembre 7, 2026

Un avión de carga operado para Amazon se salió de la pista mientras intentaba aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami y terminó impactando contra varios vehículos fuera de las instalaciones. El accidente ocurrió la tarde del domingo 6 de septiembre y dejó al menos cinco personas muertas y otras cinco heridas, tres de ellas en estado crítico.

La aeronave era un Boeing 767-300 de carga operado por la compañía 21 Air para Amazon Air. El vuelo había despegado de San Juan, Puerto Rico, y llegó a Miami alrededor de las 14:00 horas, cuando ocurrió el accidente. Tras salirse de la pista, el avión atravesó una vialidad y golpeó varios vehículos antes de detenerse y comenzar a incendiarse.

El impacto provocó una fuerte movilización de los equipos de emergencia. Más de 60 unidades de bomberos y alrededor de 200 elementos acudieron al lugar para controlar el incendio, atender a los heridos y rescatar a las personas que quedaron atrapadas tanto dentro del avión como en los vehículos afectados.

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Investigan el accidente

Uno de los principales puntos que buscan esclarecer los investigadores es qué ocurrió durante los últimos momentos del aterrizaje. La aeronave aparentemente recorrió una parte importante de la pista antes de salir de sus límites, por lo que se analizarán la velocidad con la que aterrizó, el funcionamiento de los sistemas de frenado, las condiciones meteorológicas y el estado mecánico del avión.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) encabeza la investigación y ya envió un equipo a Miami para determinar las causas del accidente. La Administración Federal de Aviación (FAA) también participa en las investigaciones.

Las condiciones climáticas podrían ser uno de los elementos que se revisen. Al momento del accidente había tormentas en la zona y fuertes vientos, aunque las autoridades todavía no han establecido que el clima haya sido responsable del siniestro.

Imágenes captadas en el lugar muestran los momentos posteriores al accidente y permiten observar la magnitud de los daños provocados tras el impacto.

El accidente también provocó importantes afectaciones en el Aeropuerto Internacional de Miami. Las operaciones fueron suspendidas temporalmente mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona, aunque los vuelos comenzaron a reanudarse posteriormente. Durante las horas posteriores al accidente se registraron numerosas cancelaciones y retrasos.