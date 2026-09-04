Sheinbaum niega investigaciones contra Adán Augusto y López Beltrán por “huachicol fiscal”

septiembre 4, 2026

“La FGR no ha notificado sobre indagatoria alguna contra ellos”. Detalla

Carlos Guzmán | Enviado, Guadalupe, Zacatecas.-La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no existen investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR) ni en las Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en contra del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, ni de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en relación con el esquema de fraude de importación de combustibles conocido como «huachicol fiscal».

A pregunta explícita sobre señalamientos hacia ambos personajes, la mandataria puntualizó que la FGR no ha notificado sobre indagatoria alguna contra ellos y detalló las únicas tres líneas de investigación activas en la materia:

La ruta marítima en Tampico: Derivada de la retención el año pasado de un buque cargado con diésel que se intentó hacer pasar por naftas para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

De este caso derivó la detención de dos integrantes de la Secretaría de Marina (SEMAR) que coordinaban una red de tráfico desde Estados Unidos hacia gasolineras locales.

La ruta terrestre por ferrotanques: Centrada en el ingreso ilícito de gasolina y diésel por aduanas del norte como Piedras Negras bajo esquemas de evasión similares, pesquisa que involucra a la empresa Ingemar y que conllevó la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel.

Robo interno a Pemex: Indagatorias vinculadas al huachicotaje tradicional directamente en los ductos e infraestructura nacional.

Respecto a una eventual revisión administrativa, Sheinbaum precisó que López Beltrán no ejerce como servidor público, mientras que en el caso de López Hernández, exsecretario de Gobernación., no se tiene registro de expediente alguno.

Agregó que cualquier mención o dicho aislado en testimonios debe ser evaluado y valorado técnicamente por la propia FGR.