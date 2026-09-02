Sheinbaum reitera que no violentará la constitución para complacer a EU

Sheinbaum reitera que no violentará la constitución para complacer a EU

septiembre 2, 2026

Detención de Rubén Rocha debe ser con pruebas, subraya

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que México no actuará al margen de la Constitución ni de su sistema penal acusatorio para atender la solicitud de Estados Unidos de detener con fines de extradición al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y advirtió que Washington deberá aportar elementos probatorios que permitan sustentar jurídicamente su petición ante las autoridades mexicanas.

La mandataria informó que, hasta ahora, Estados Unidos no ha entregado las pruebas adicionales que México ha solicitado para avanzar en el procedimiento.

Explicó que la respuesta recibida por las autoridades mexicanas es que Washington considera que no está obligado a presentar evidencia adicional cuando solicita una detención urgente con fines de extradición.

Sin embargo, Sheinbaum rechazó que México pueda proceder únicamente con base en esa solicitud y dejar para un eventual juicio en Estados Unidos la presentación de las pruebas.

“No, porque ellos también nos piden pruebas; es una relación recíproca”, afirmó.

La presidenta subrayó que, por encima de cualquier petición de un gobierno extranjero, México debe cumplir con su Constitución y sus propias leyes.

“Primero es nuestra Constitución y nuestras leyes”, enfatizó.

Explicó que una orden de aprehensión en México requiere documentación y elementos que cumplan con las reglas del sistema penal acusatorio, por lo que no es jurídicamente posible trasladar de manera automática los criterios utilizados por el sistema judicial estadounidense al mexicano.

Sheinbaum destacó que existen diferencias sustanciales entre ambos modelos de justicia.

Mientras en Estados Unidos determinados testimonios pueden ser considerados elementos probatorios, en México se requiere una integración distinta de evidencias para abrir una carpeta de investigación y solicitar ante un juez una orden de aprehensión.

“Lo que funciona en Estados Unidos no necesariamente es lo mismo en México”, sostuvo.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que esta posición no constituye una excepción para el caso de Rocha Moya, sino que responde al procedimiento que México aplica también frente a solicitudes de extradición provenientes de Estados Unidos.

Señaló que en otros casos las autoridades estadounidenses han solicitado detenciones con fines de extradición y posteriormente han requerido que México incorpore nueva evidencia o presente formalmente la solicitud de extradición.

En algunos expedientes, agregó, las peticiones incluso han sido rechazadas por falta de elementos suficientes.

En el caso de Rocha Moya, Alcalde explicó que la documentación enviada hasta el momento no contiene los elementos probatorios necesarios para que México pueda avanzar ante un juez.

“Se necesitaban elementos probatorios para poder avanzar con esta solicitud”, puntualizó.

Sheinbaum insistió en que no se trata de interpretar políticamente las acusaciones ni de determinar anticipadamente la responsabilidad de una persona, sino de respetar las reglas que establece la legislación mexicana.

Recordó que el sistema penal acusatorio se fortaleció a partir de 2015 y que la solicitud de una orden de aprehensión requiere evidencias de distinta naturaleza, por lo que el testimonio de una o dos personas no necesariamente resulta suficiente por sí mismo para cumplir con los requisitos establecidos por la legislación mexicana.

La presidenta incluso señaló que existen delitos cuya tipificación es diferente entre ambos países.

Puso como ejemplo el transporte ilegal de combustible, cuya clasificación jurídica no necesariamente coincide en México y Estados Unidos, situación que también debe ser considerada cuando un país solicita la extradición de una persona.

Por ello, resumió que la posición del gobierno mexicano es sencilla: si Estados Unidos solicita a México una detención con fines de extradición, debe proporcionar los elementos que permitan sustentar esa petición conforme al marco jurídico mexicano, de la misma manera que México debe aportar pruebas cuando solicita a Estados Unidos la detención de una persona.

“Solicitan la detención urgente con fines de extradición y no presentan pruebas. ¿Qué dice México? Tú siempre me solicitas pruebas para estos casos; pues igual, en reciprocidad se piden pruebas”, afirmó.