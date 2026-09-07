Mexicano rompe récord mundial de peso muerto con 511 kilos
septiembre 7, 2026
El atleta mexicano Raúl “Tayzon” Flores impuso un nuevo récord mundial de peso muerto al levantar 511 kilogramos durante una competencia en Birmingham, Inglaterra.
El strongman superó por un kilogramo la marca de 510 kilos establecida en 2025 por el islandés Hafþór Björnsson, quien hasta entonces ostentaba el récord mundial.
Con esta importante hazaña, Raúl Flores se convirtió en el primer hombre en la historia en superar los 510 kilogramos durante una competencia oficial de peso muerto.
Originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, viajó a Reino Unido para disputar el World Deadlift Championships 2026 con el objetivo de conquistar la marca mundial.
Después de varias semanas de preparación, llegó a la competencia decidido a conseguir el récord, pues había dejado claro que no viajaba únicamente para participar.
Tras lograr el levantamiento, dedicó la hazaña a su perro “Tayzon”, quien falleció años atrás y cuyo nombre, prometió, algún día sería conocido alrededor del mundo.