Cancelan serie de “Spider-Noir” pese a buen recibimiento

septiembre 7, 2026

La serie “Spider-Noir”, protagonizada por Nicolas Cage, fue cancelada por Prime Video tras una primera y única temporada, pese a su buen recibimiento entre público y crítica.

Estrenada en mayo pasado, la producción marcó el debut del actor en televisión y rápidamente se convirtió en un fenómeno entre los seguidores del universo del superhéroe.

El público le otorgó 92 por ciento de aprobación en Rotten Tomatoes, mientras que la crítica especializada también destacó distintos aspectos de la producción tras su estreno.

La revista Variety confirmó que Prime Video decidió no renovar “Spider-Noir” para una nueva temporada, aunque hasta el momento se desconocen los motivos de la cancelación.

Con 11 nominaciones a los Premios Emmy, la producción se convirtió en la producción de Prime Video con mayor cantidad de candidaturas entre las series de este año.

Basada en los cómics homónimos, la historia sigue a Ben Reilly, interpretado por Nicolas Cage, un investigador privado de Nueva York durante la época de la Gran Depresión.