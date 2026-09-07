“Van bien, síganle”, responde Sheinbaum a reunión ‘Alito’ – Vicente Fox

septiembre 7, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el encuentro entre el expresidente Vicente Fox y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, evidencia que el PRI y el PAN mantienen una alianza política construida durante décadas y que, de cara a las elecciones de 2027, representa un intento por recuperar los privilegios y prácticas del pasado.

Al ser cuestionada sobre la reunión de Fox con Moreno en las instalaciones del PRI, la mandataria sostuvo que la alianza entre ambas fuerzas políticas “no es nueva” y se remonta particularmente al periodo del neoliberalismo, cuando, afirmó, priistas y panistas comenzaron a coincidir en una misma visión económica y de país.

Sheinbaum señaló que el PAN surgió como un partido de derecha y con una identidad propia, pero sostuvo que desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se consolidó una colaboración entre el PRI y Acción Nacional alrededor de un modelo económico, además de vínculos con grupos de poder y casos de corrupción.

Como ejemplo de esa coincidencia, mencionó el rescate bancario conocido como Fobaproa y cuestionó que durante aquella etapa se utilizaran recursos públicos para beneficiar a sectores que, desde su perspectiva, no debieron ser rescatados.

La presidenta afirmó que durante buena parte del periodo neoliberal ambos partidos mantuvieron una alianza que, aunque públicamente se presentaba como la competencia entre dos fuerzas políticas, en el Congreso se traducía en votaciones coincidentes.

Recordó que PRI y PAN respaldaron conjuntamente diversas reformas, entre ellas la reforma energética, el incremento del IVA y otras modificaciones económicas. Por ello, dijo, Morena denominó a esa relación como “prianismo”.

Sheinbaum también vinculó al PAN con el proceso electoral de 2006 y sostuvo que, durante el gobierno de Vicente Fox, ocurrió un fraude electoral. En ese contexto, cuestionó que ahora el exmandatario panista aparezca públicamente junto al dirigente priista Alejandro Moreno.

La mandataria ubicó el inicio de la alianza electoral abierta entre PRI y PAN en 2021, cuando ambos partidos participaron conjuntamente en elecciones y presentaron candidaturas comunes en distintos puntos del país. Posteriormente, recordó, volvieron a competir juntos en 2024.

Sin embargo, consideró que los resultados electorales de ese año demostraron que dicha alianza no logró convencer a los ciudadanos, principalmente porque, a su juicio, no ofrecía un proyecto de nación distinto, sino la posibilidad de regresar a las condiciones políticas y económicas del pasado.

De cara a 2027, Sheinbaum sostuvo que el PAN anunció su intención de competir por separado, pero afirmó que tanto ese partido como el PRI enfrentan bajos niveles de respaldo en las encuestas.

Mencionó mediciones que ubican a Morena entre 35 y 50 por ciento de las preferencias, mientras que PAN y PRI se encuentran por debajo de 10 por ciento.

En ese escenario, interpretó el acercamiento con Fox como una señal de que el PAN estaría recurriendo a figuras de generaciones anteriores ante la falta de nuevos referentes políticos.

“Es el recambio generacional”, ironizó la presidenta, al considerar que el regreso de Fox al escenario político refleja, desde su perspectiva, la dificultad del PAN para presentar una renovación.

Sheinbaum cuestionó particularmente que Vicente Fox, quien en el pasado utilizó un discurso crítico contra el PRI, ahora aparezca junto a Moreno e incluso haya acudido a la sede priista utilizando una corbata roja, símbolo del partido.

“Ahí Fox y Alito juntos, la nueva visión de la política mexicana”, ironizó.

Finalmente, la presidenta sostuvo que la alianza entre ambos partidos representa, a su juicio, un proyecto basado en el retorno a la corrupción y los privilegios, mientras que Morena —afirmó— plantea un proyecto de nación distinto.

“Mientras sigan ofreciendo eso, pues no les va a ir muy bien”, sentenció Sheinbaum, al considerar que el electorado mexicano ya conoce el periodo al que, según su interpretación, pretenden regresar PRI y PAN