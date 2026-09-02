Luisa Alcalde inaugura glosa en Palacio Nacional

septiembre 2, 2026

Suman 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales las impulsadas en lo que va del sexenio, recuerda

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, inauguró este miércoles los trabajos de la Glosa por el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con un balance de 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales impulsadas durante la actual administración, que, afirmó, buscan construir “un nuevo pacto social” y devolver al Estado la rectoría sobre sectores estratégicos.

Ante la presidenta Sheinbaum, Alcalde sostuvo que el conjunto de modificaciones legales representa una transformación de la Constitución para colocar “en el centro al pueblo”, bajo ejes relacionados con soberanía nacional, democracia, seguridad, justicia, bienestar, trabajo digno, inversión, medio ambiente y derechos de mujeres, niñas, niños, pueblos indígenas y afromexicanos.

El primer gran eje, explicó, ha sido la recuperación de la soberanía nacional y de la rectoría del Estado.

En este apartado destacó las reformas orientadas a fortalecer el papel de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el sector energético y los trenes de pasajeros, así como la protección de recursos naturales.

También resaltó la reforma para fortalecer la soberanía alimentaria mediante el impulso al maíz nativo y la prohibición del maíz transgénico, además de las disposiciones para garantizar el derecho humano al agua y combatir su acaparamiento.

En materia de soberanía política, señaló que se prohibió la transmisión de propaganda política de gobiernos extranjeros en radio y televisión y se estableció la nulidad de elecciones cuando se compruebe intervención extranjera.

El segundo eje corresponde al fortalecimiento de la democracia y la austeridad republicana.

Alcalde destacó las reformas para prohibir el nepotismo y la reelección, reducir privilegios en las altas esferas gubernamentales e impulsar mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular.

Asimismo, defendió la sustitución de organismos considerados costosos para el Estado y mencionó la transformación del INAI en un nuevo esquema de transparencia, del IFT en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y de la Cofece en la Comisión Nacional Antimonopolio.

En este apartado también destacó el fortalecimiento del derecho de las audiencias, mediante códigos de ética, defensores de audiencia y mecanismos para garantizar el acceso a la información.

Alcalde colocó como otro de los principales ejes la seguridad, el combate a la impunidad y el acceso a la justicia, con reformas dirigidas a combatir delitos como la extorsión, el tráfico de fentanilo, la emisión de facturas falsas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y el feminicidio.

Aseguró que las modificaciones legales buscan fortalecer a instituciones como la Guardia Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera, así como consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue la reforma al Poder Judicial, que permite la elección popular de ministras, ministros, magistradas, magistrados y jueces.

También mencionó la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, la reducción de tiempos en los procesos y la evaluación permanente de los juzgadores.

La consejera jurídica agregó que se establecieron mecanismos para evitar abusos mediante suspensiones de amparo y para blindar los procesos electorales frente a la intervención del crimen organizado.

En materia de desapariciones, destacó la creación de registros y bases de datos unificados, alertas inmediatas, participación de familiares, mayores recursos para las comisiones de búsqueda y la apertura inmediata de carpetas de investigación ante una denuncia.

Otro bloque de reformas, expuso, corresponde al bienestar y la prosperidad compartida, con la incorporación de los programas sociales como derechos constitucionales para adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes, campesinos, estudiantes y pescadores.

En materia laboral, resaltó las modificaciones encaminadas a reducir gradualmente la jornada laboral hasta 40 horas semanales, disminuir la brecha salarial entre mujeres y hombres y garantizar seguridad social a trabajadores de plataformas digitales.

También mencionó la llamada Ley Silla y nuevas medidas de protección para jornaleros agrícolas.

En vivienda, señaló que las reformas recuperan para el Infonavit y el Fovissste la capacidad de construir, además de ampliar las alternativas para acceder a vivienda mediante créditos destinados no sólo a la compra, sino también a la renta social y remodelación.

Alcalde añadió las reformas ambientales y de protección animal, así como las destinadas a fomentar la inversión pública, privada y mixta, apoyar a micro y pequeñas empresas, desarrollar infraestructura estratégica y simplificar trámites mediante la digitalización.

Finalmente, subrayó que por primera vez las mujeres quedaron reconocidas en la Constitución mediante el principio de igualdad sustantiva, junto con nuevas disposiciones contra la violencia y el feminicidio.

Para niñas, niños y adolescentes destacó medidas contra la violencia digital, la discriminación y el acoso escolar. Mientras que para pueblos indígenas y afromexicanos resaltó su reconocimiento constitucional como sujetos de derecho público, con capacidad para ejercer directamente recursos en beneficio de sus comunidades y con derecho a la consulta previa, libre e informada.

Al cerrar su intervención, Alcalde resumió el propósito de las reformas como una “recuperación del sentido de la Constitución”, eje con el que arrancó formalmente la revisión del Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum.