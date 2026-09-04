Casa Blanca convierte políticas de Donald Trump en videojuegos retro

septiembre 4, 2026

La Casa Blanca lanzó una colección de videojuegos inspirados en clásicos de las décadas de 1980 y 1990 para promocionar algunas de las principales políticas del presidente Donald Trump. La nueva sección, llamada “Arcade”, incluye títulos relacionados con migración, seguridad fronteriza, alimentación escolar y los programas de ahorro para niños.

La iniciativa fue publicada en el sitio oficial del gobierno estadounidense y utiliza una estética de videojuegos retro para presentar las políticas de la administración. Entre los juegos aparecen referencias a juegos como Tetris, Snake y Flappy Bird, pero adaptadas a los temas impulsados por el magnate.

La propuesta llega mientras la administración mantiene una política migratoria enfocada en aumentar las detenciones y deportaciones de personas indocumentadas. La Casa Blanca sostiene que el objetivo de la plataforma es presentar los logros del gobierno de una manera que conecte con los ciudadanos.

De construir el muro a perseguir migrantes

Uno de los juegos que más atención ha generado es “Rio Run”, una versión del clásico Snake en la que el jugador controla a un personaje inspirado en Tom Homan, responsable de la política fronteriza de gobierno de EU. El objetivo consiste en recorrer las orillas del Río Grande y detener a figuras que representan a migrantes para sumar puntos.

La colección también incluye “Supply Line”, relacionado con la política de alimentación saludable impulsada por la administración, y “Trump Savings Tycoon”, que hace referencia a los llamados Trump Accounts, un programa de ahorro infantil que contempla una aportación de mil dólares para determinados niños nacidos entre 2025 y 2028.

La Casa Blanca presentó los videojuegos como una nueva forma de comunicar las prioridades del gobierno. En una declaración difundida por AFP, la administración señaló que busca utilizar formatos que resulten atractivos para los ciudadanos y contrastar su mensaje con el de los demócratas.

Sin embargo, la iniciativa también provocó críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Los cuestionamientos se concentran especialmente en “Rio Run” y “Build the Wall”, debido a que convierten situaciones relacionadas con detenciones y deportaciones en una dinámica de entretenimiento.

La decisión de utilizar videojuegos desde una plataforma oficial del gobierno marca una nueva forma de comunicación política para la administración de Donald Trump. Más allá de los juegos, la controversia se centra en el mensaje que transmiten y en la manera en que asuntos como la migración son transformados en contenido interactivo.

Por ahora, la sección “Arcade” permanece disponible dentro del sitio de la Casa Blanca, mientras la administración continúa utilizando formatos digitales y redes sociales para promover sus políticas. La apuesta por los videojuegos muestra hasta dónde puede llegar la estrategia de comunicación del gobierno para llevar sus principales mensajes a nuevas audiencias.