Rescatan a dos tigres de Bengala abandonados en Coalcomán, Michoacán

septiembre 4, 2026

Dos tigres de Bengala (Panthera tigris) que permanecían abandonados en condiciones insalubres fueron rescatados en la localidad serrana de La Parota, municipio de Coalcomán, en los límites de Michoacán con Jalisco. El aseguramiento fue encabezado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La localización de los felinos ocurrió durante patrullajes disuasivos enmarcados en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Efectivos del Ejército Mexicano (Defensa), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar) detectaron a los animales dentro de corrales rústicos delimitados con malla ciclónica y techo de lámina, sin la presencia de cuidadores ni personas que acreditaran su posesión legal.

Condiciones de salud y falta de registro

Al intervenir en el sitio, inspectores de la Profepa determinaron que se trataba de una hembra de dos años y un macho de aproximadamente ocho meses de edad. Ambos ejemplares carecían de sistemas de marcaje o identificación oficial y mostraban claros signos de maltrato derivados del cautiverio:

Cuadros médicos adversos: Presentaban deshidratación combinada con sobrepeso u obesidad por dietas inadecuadas.

Estrés por encierro: Exhibían conductas conocidas como estereotipias (movimientos repetitivos e involuntarios provocados por el confinamiento prolongado).

Entorno precario: Los corrales carecían de higiene básica, mantenimiento técnico y protocolos mínimos de bienestar animal.

Traslado y protección internacional

Para garantizar su recuperación integral, los dos tigres de Bengala fueron asegurados de manera precautoria y canalizados a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) en la ciudad de Morelia, donde quedaron bajo depositaría formal y comenzaron un tratamiento médico especializado.

⇒ El tigre de Bengala es una especie exótica protegida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), régimen que prohíbe y sanciona de manera estricta su tráfico no autorizado.

Las autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación para determinar las responsabilidades legales correspondientes, en una región donde el aseguramiento de grandes depredadores mantenidos en propiedades clandestinas suele estar vinculado con operaciones del crimen organizado.