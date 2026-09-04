Banda criminal planeaba secuestrar a Kylian Mbappé: Le Parisien

septiembre 4, 2026

Una supuesta banda criminal planeaba secuestrar y agredir al futbolista Kylian Mbappé durante sus visitas a París, Francia, según una investigación revelada por Le Parisien.

Dentro de los sospechosos se encuentra Clément L., de 18 años, quien fue imputado por “robo en banda organizada” y permanece en prisión preventiva bajo aislamiento.

El joven es señalado como el presunto líder de la organización, la cual es sospechosa de cometer asaltos y preparar secuestros entre el 11 de abril y el 19 de agosto.

Las autoridades descubrieron 26 direcciones de futbolistas, cantantes y celebridades en el teléfono de Clément L., considerados posibles objetivos para futuros robos.

Entre los objetivos figuraba Kylian Mbappé, identificado por los delincuentes como una persona “altamente rica”, a quien pretendían asaltar cuando visitara la capital francesa.

Asimismo, las pesquisas también relacionaron a la banda con un robo de once relojes de lujo en la localidad de Neuilly-sur-Seine, valuados en 150 mil euros, ocurrido en París.

Los investigadores localizaron a los sospechosos mediante huellas dactilares encontradas en una caja vacía utilizada durante un intento previo de asalto contra un relojero.

Clément L. habría dado órdenes desde la prisión de Villepinte, donde estaba detenido por delitos de violación y proxenetismo; su cómplice quedó en libertad condicional.