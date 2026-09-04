OpenAI presenta GPT-6 Astra, su IA más avanzada

septiembre 4, 2026

La empresa OpenAI presentó GPT-6 Astra, su nuevo modelo de inteligencia artificial y el más avanzado desarrollado por la compañía hasta ahora. El sistema llega con mejoras importantes en programación, investigación científica, ciberseguridad y, especialmente, en su capacidad para utilizar computadoras y realizar tareas complejas con menor intervención humana.

El lanzamiento representa un nuevo paso en la carrera por desarrollar sistemas capaces de realizar trabajos que hasta ahora requerían la participación constante de una persona. Astra puede navegar por internet, utilizar aplicaciones, trabajar con documentos y ejecutar diferentes acciones en una computadora para completar objetivos determinados.

OpenAI sostiene que este avance acerca a la compañía a una nueva etapa de la inteligencia artificial. El presidente de la empresa, Greg Brockman, incluso considera que el lanzamiento marca el comienzo de la era de la inteligencia artificial general (AGI), aunque el director ejecutivo Sam Altman ha advertido que el término AGI también puede utilizarse como una herramienta de marketing.

Una IA que ya no solo responde

Una de las principales diferencias de GPT-6 Astra está en su capacidad para realizar tareas completas utilizando una computadora. El modelo puede navegar por internet, trabajar con documentos, crear presentaciones y hojas de cálculo, además de ejecutar procesos de varios pasos siguiendo las instrucciones del usuario. OpenAI señala que estas capacidades buscan llevar la inteligencia artificial más allá de la generación de respuestas y acercarla a la realización de trabajos completos.

El avance también se refleja en áreas como la programación, la investigación científica y la ciberseguridad. OpenAI asegura que Astra obtuvo resultados de primer nivel en distintas pruebas e incluso logró identificar vulnerabilidades durante sus evaluaciones internas.

Sin embargo, esta mayor capacidad también representa un nuevo desafío para la seguridad. Astra es el primer modelo de OpenAI que alcanza el nivel “Critical” en ciberseguridad dentro de su marco de preparación, una clasificación que indica que, con las herramientas adecuadas, puede encontrar vulnerabilidades en sistemas y desarrollar métodos para explotarlas. Por esta razón, la compañía implementó medidas adicionales de monitoreo y restricciones para controlar sus capacidades más sensibles.

Por ahora, GPT-6 Astra comenzó a distribuirse de manera limitada y su llegada a los usuarios será gradual. Más allá de los resultados obtenidos en las pruebas, su verdadero impacto dependerá de cómo funcione cuando sea utilizado de manera cotidiana para resolver problemas y completar tareas complejas.

El lanzamiento marca un cambio importante en la carrera por desarrollar sistemas cada vez más capaces. Astra no representa solamente una nueva versión de un modelo de lenguaje, sino un intento por convertir a la inteligencia artificial en una herramienta capaz de ejecutar procesos completos. La pregunta que queda abierta es hasta dónde llegará esa autonomía y qué tan preparada estará la sociedad para convivir con sistemas que puedan hacer cada vez más cosas por sí mismos.