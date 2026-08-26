Poder Judicial lanza IA y audios en 20 lenguas indígenas para acercar la justicia a comunidades

Poder Judicial lanza IA y audios en 20 lenguas indígenas para acercar la justicia a comunidades

agosto 25, 2026

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) presentó herramientas tecnológicas y auditivas en 20 lenguas originarias para garantizar el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas en México.

La iniciativa busca eliminar las barreras lingüísticas e institucionales que históricamente han enfrentado estos sectores de la población al realizar trámites o procesos ante el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Dentro de las novedades destaca la implementación de “Balam Traduce”, una herramienta de Inteligencia Artificial orientada a la traducción simultánea de portales web oficiales.

Este sistema permite navegar por los contenidos informativos del OAJ en cinco lenguas indígenas y sus distintas variantes dialectales, facilitando el entendimiento de los procedimientos legales y las funciones de la justicia federal.

De forma complementaria, el OAJ relanzó sus guías informativas mediante la producción de 380 contenidos en formato de audio. Estos materiales explican de forma accesible los derechos fundamentales de los pueblos originarios y la estructura del PJF.

Durante el evento conmemorativo por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las autoridades judiciales enfatizaron que el uso responsable de la tecnología busca construir un sistema de justicia inclusivo que responda a la diversidad cultural del país.