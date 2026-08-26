Alerta Policía Cibernética por nuevo fraude para “recuperar” cuentas suspendidas en redes sociales

agosto 25, 2026

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó sobre personas y grupos que ofrecen en redes sociales supuestos servicios para recuperar cuentas suspendidas, bloqueadas o deshabilitadas.

Los estafadores aseguran ser especialistas en ciberseguridad, “hackers éticos” o intermediarios con capacidad para acceder a los sistemas internos de las plataformas. Sin embargo, después de recibir dinero o información de la víctima, pueden desaparecer o continuar exigiendo nuevos pagos.

¿Cómo funciona el fraude para recuperar cuentas?

El engaño comienza generalmente cuando una persona busca ayuda para recuperar un perfil que fue suspendido o al que perdió acceso.

Los delincuentes publican anuncios, comentarios o mensajes en los que aseguran que pueden solucionar el problema rápidamente. Una vez que establecen contacto con la víctima, solicitan información relacionada con la cuenta y posteriormente exigen un pago por adelantado.

Después de recibir el dinero, pueden cortar toda comunicación sin recuperar el perfil. En otros casos, continúan solicitando depósitos bajo el argumento de que necesitan completar diferentes procedimientos.

El riesgo aumenta cuando la víctima entrega contraseñas, códigos de verificación, correos electrónicos u otra información confidencial, ya que estos datos podrían utilizarse para intentar tomar el control de otras cuentas.

¿Qué recomienda la Policía Cibernética?

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier persona que prometa recuperar perfiles mediante procedimientos ajenos a las plataformas oficiales.

Entre las principales medidas de seguridad se encuentran:

No pagar a desconocidos que prometan recuperar una cuenta.

No proporcionar contraseñas ni códigos de verificación.

Utilizar únicamente las herramientas oficiales de recuperación.

Activar la verificación en dos pasos.

Denunciar perfiles o grupos que ofrezcan servicios fraudulentos.

Evitar entregar información personal o confidencial.

¿Por qué Facebook o Instagram pueden suspender una cuenta?

Las plataformas digitales cuentan con sus propias normas y sistemas de seguridad. Una cuenta puede ser bloqueada temporalmente o suspendida por diferentes motivos.

Entre ellos se encuentran posibles violaciones a las normas comunitarias, publicación de spam, uso de aplicaciones para aumentar artificialmente seguidores o interacciones, suplantación de identidad y comportamientos considerados sospechosos.

También pueden activarse medidas de seguridad ante inicios de sesión desde dispositivos o ubicaciones inusuales, modificaciones no reconocidas de contraseñas o datos de contacto y problemas durante procesos de verificación de identidad.

Realizar una gran cantidad de comentarios, mensajes o solicitudes de seguimiento en periodos muy cortos también puede activar los sistemas contra spam de algunas plataformas.

¿Qué hacer si suspendieron tu cuenta?

La recomendación principal es no buscar soluciones mediante personas desconocidas en redes sociales, incluso cuando aseguren tener contactos dentro de Facebook, Instagram u otras plataformas.

La recuperación debe realizarse exclusivamente mediante las herramientas y centros de ayuda oficiales de cada servicio.

Si una persona asegura que puede “hackear”, desbloquear o recuperar una cuenta a cambio de dinero, la Policía Cibernética recomienda no realizar ningún depósito ni proporcionar información de acceso.

Las cuentas en redes sociales almacenan fotografías, conversaciones y datos personales, pero también pueden representar activos importantes para negocios y profesionales. Por ello, los delincuentes aprovechan la urgencia de las víctimas para intentar obtener dinero o información que posteriormente pueda utilizarse en otros fraudes.