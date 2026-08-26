Congreso de la CDMX pide reforzar la protección a consumidores de videojuegos digitales

agosto 25, 2026

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo para solicitar la protección de los derechos de los consumidores de videojuegos en formatos digitales. La iniciativa exhorta al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a actualizar la legislación vigente frente a las prácticas comerciales del ecosistema de distribución digital de contenido interactivo.

La propuesta, presentada por el diputado Ángel Augusto Tamariz Sánchez, advierte que millones de usuarios adquieren videojuegos en tiendas digitales pagando el precio total del producto, sin saber que en realidad obtienen una licencia de uso temporal y revocable.

Bajo el modelo actual, las empresas desarrolladoras y plataformas conservan la facultad de desconectar los servidores o retirar títulos del catálogo sin ofrecer reembolsos o esquemas de compensación económica.

Como antecedente de la problemática, el legislador citó el caso del título The Crew, cuyo servidor fue desactivado de forma definitiva por la distribuidora, imposibilitando el acceso al juego a los usuarios que lo habían adquirido.

El Punto de Acuerdo busca establecer la obligación legal de que las empresas transparenten desde la compra si el usuario adquiere la propiedad del producto o únicamente una licencia revocable. La medida contempla impactar a más de 72 millones de jugadores a nivel nacional y a 5.5 millones en la capital del país.