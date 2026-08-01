REABRE SUS PUERTAS LA QUINTA MIS ABUELOS, ESPACIO DEDICADO AL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

agosto 1, 2026

Poza Rica, Veracruz, 1 de agosto de 2026.- El Gobierno de Poza Rica, en coordinación con el Sistema Municipal DIF, llevó a cabo la reapertura de la Quinta Mis Abuelos, un espacio destinado a la convivencia, el aprendizaje y el desarrollo de las personas adultas mayores del municipio.

Al evento asistieron integrantes de los clubes del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, personal del Sistema Municipal DIF, miembros del cuerpo edilicio y el Secretario del Honorable Ayuntamiento, Roberto López Almora, quien acudió en representación de la Presidenta Municipal, Adanely Rodríguez.

Durante la ceremonia se destacó que la reapertura de este recinto representa el regreso de un lugar donde las personas adultas mayores encuentran un entorno para convivir, aprender y participar en diversas actividades que favorecen su desarrollo personal y una vida activa.

La Quinta Mis Abuelos ofrece diariamente talleres de repostería, panadería, bordado, pintura en cerámica, belleza y corte y confección, además de actividades físicas como yoga, zumba, danzaterapia y acondicionamiento físico. Asimismo, es sede de las reuniones de los clubes del INAPAM, donde sus integrantes comparten experiencias, adquieren nuevos conocimientos y fortalecen sus lazos de convivencia.

Como parte del programa se realizó el corte del listón inaugural, seguido de un recorrido por las instalaciones rehabilitadas, permitiendo a las autoridades e invitados conocer los espacios destinados al desarrollo de actividades recreativas, culturales, deportivas y de integración. Posteriormente dieron inicio las actividades organizadas para celebrar esta jornada de reapertura.

En su mensaje, la Presidenta Honorífica del Sistema Municipal DIF, Concepción Rodríguez Rodríguez, agradeció el respaldo de la Presidenta Municipal, Adanely Rodríguez Rodríguez, para hacer posible la recuperación de este espacio, además de reconocer el trabajo realizado tras las afectaciones ocasionadas por la inundación registrada en octubre del año pasado.

Recordó que la Quinta Mis Abuelos abrió sus puertas el 19 de marzo de 2013 con el propósito de brindar atención, compañía y espacios de convivencia para las personas adultas mayores, convirtiéndose con el paso de los años en un punto de encuentro lleno de historias, aprendizaje y amistad.

Dirigiéndose a las y los asistentes, expresó que este lugar pertenece a quienes han dedicado gran parte de su vida a sus familias y a la comunidad, invitándolos a disfrutar nuevamente de sus instalaciones, participar en las actividades y continuar compartiendo su experiencia y entusiasmo con las nuevas generaciones.

Con la reapertura de la Quinta Mis Abuelos, el Gobierno de Poza Rica y el Sistema Municipal DIF ponen nuevamente a disposición de la población adulta mayor un espacio pensado para su convivencia, recreación y desarrollo, contribuyendo a que continúen participando activamente en la vida social del municipio.