Gobierno del Estado mantiene atención y vigilancia coordinadas por lluvias

octubre 2, 2026

Se mantiene activo un Aviso Especial por Vaguada y Frente Frío 1.

Xalapa, Ver., viernes 2 de octubre de 2026.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Protección Civil (SPC) mantiene las acciones coordinadas de atención y vigilancia en el estado ante la presencia de lluvias importantes derivadas de la presencia de una Vaguada y su interacción con el Frente Frio 1, situación por la que mantiene activo un Aviso Especial.

En Xalapa y la región capital, equipos estatales y municipales realizan recorridos de atención en diversas zonas, registrando anegamientos en vialidades de La Lagunilla, Obrero Campesina, Arco Sur, Las Ánimas y Mártires de Chicago, donde los niveles del agua ya han descendido. Se brindó atención a dos vehículos que quedaron atrapados en los anegamientos, rescatando a dos personas que se reportan sin lesiones.

En Castillo de Teayo se reportan incomunicadas las localidades de Naranjal, Moralillo y Nuevo Jalisco ante el incremento del arroyo Mequetla, que ha interrumpido el paso en tres puntos, el puente Mequetla – Naranjal, el puente Mequetla – Tincontlán, y el paso provisional Xúchitl – Totomoxtle, sin que se reporten personas lesionadas. El arroyo mantiene una tendencia a la alza, por lo que las fuerzas de tarea se mantienen activas en el territorio.

Finalmente, el municipio de Álamo Temapache reporta encharcamientos en la zona del canal Pozo 50, sin que al momento represente un riesgo inmediato, pero de manera preventiva activó perifoneos de aviso a la población en sectores considerados de interés ante las condiciones meteorológicas actuales.

Las fuerzas de tarea de los tres niveles de gobierno se mantienen activas en territorio, por lo que se exhorta a la población a reportar al 911 cualquier situación de riesgo para su atención oportuna.